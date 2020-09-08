В 7 выпуске 2 сезона «Таємниць ДНК» команда проекта нашла ответ на самый волнующий вопрос Ирины, которая всю свою жизнь искала родную маму. Результаты генетического теста поразили студию. Подробнее — в материале.

Ирина Мельник желает найти биологическую маму, ведь с самого детства считала, что ее подменили. Татьяна Буханова утверждает, что 30 лет назад, когда она рожала своего четвёртого ребёнка, в роддоме произошла страшная ошибка. Она уверена, что всю жизнь воспитывала чужую кровь. Чтобы отыскать настоящих близких, Ирина обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК». В студии девушка рассказала, что мама с самого детства внушала ей то, что она не родная. Сомнения вызваны группой крови, цветом глаз и ростом. Мол, в роду ни у кого не было таких физиологических и генетических показателей. У Татьяны есть еще 7 детей. Но отношение к ним совершенно другое: без оскорблений, избиений и упреков, что они не родные.

В студию приехала старшая сестра Светлана, которая отметила, что инициатором конфликтов между ними всегда выступала мама. Почвой для сомнений служили УЗИ во время беременности.

Подробнее рассказала сама Татьяна. В студии проекта впервые за 30 лет она поделилась новыми подробностями: «Я думаю, что ее подменили. Гинекологи видели мальчика. Более того, говорили, что родится ребёнок с уродством. Верхние органы будут внизу, нижние — вверху. А когда родила, то сразу в одеяло замотали и унесли. Спустя четверо суток принесли девочку», — рассказала женщина.

Журналисты проекта «Таємниці ДНК» провели собственное расследование. Оказалось, что Татьяна таки родила девочку без любых патологий. Более того, выяснилось, что четверо детей у Татьяны забрали в интернат ― из-за отсутствия жилья и должного питания. Дочери росли без родителей. Однако Ирину мама ни разу не забрала на выходные и не навестила.

Чтобы расставить все точки над «і», ведущая открыла конверт с результатом генетического теста. Вероятность того, что Татьяна является матерью Ирины, составила 99,9%.

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Однако на этом расследование не завершилось. Команда взяла тест ДНК у бабушки по линии отца, чтобы выяснить, является ли он биологическим папой. Результат составил 0%. Стало ясно, что история с подменой — это всего лишь попытка скрыть грех измены Татьяны. Но женщина до последнего так и не призналась, кто же является отцом Ирины.

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