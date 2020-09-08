У 7 випуску 2 сезону «Таємниць ДНК» команда проєкту знайшла відповідь на найболючіше запитання Ірини, яка все своє життя шукала рідну маму. Результати генетичного тесту вразили студію. Детальніше — в матеріалі.

Ірина Мельник хоче знайти біологічну маму, адже з самого дитинства вважала, що її підмінили. Тетяна Буханова стверджує, що 30 років тому, коли вона народжувала свою четверту дитину, в пологовому будинку сталася страшна помилка. Вона впевнена, що все життя виховувала чужу кров. Щоб відшукати справжніх близьких, Ірина звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК». У студії дівчина розповіла, що мама з самого дитинства переконувала її, що вона не рідна. Сумніви виникли через групу крові, колір очей і зріст. Мовляв, у роду ні в кого не було таких фізіологічних і генетичних показників. У Тетяни є ще 7 дітей. Але ставлення до них кардинально інакше: без образ, побиттів і докорів, що вони не рідні.

У студію приїхала старша сестра Світлана, яка зазначила, що ініціатором конфліктів між ними завжди виступала мама. Підґрунтям для сумнівів слугувало УЗД під час вагітності.

Детальніше розповіла сама Тетяна. У студії проєкту вперше за 30 років вона поділилася новими подробицями: «Я думаю, що її підмінили. Гінекологи бачили хлопчика. Ба більше, казали, що народиться дитина з потворністю. Верхні органи будуть унизу, нижні — вгорі. А коли народила, то відразу в ковдру замотали і забрали. Через чотири доби принесли дівчинку», — розповіла жінка.

Журналісти проєкту «Таємниці ДНК» провели власне розслідування. З’ясувалося, що Тетяна таки народила дівчинку без будь-яких патологій. Ба більше, стало відомо, що четирьох дітей у Тетяни забрали в інтернат ― через відсутність житла і належного харчування. Дочки росли без батьків. Однак Ірину мама жодного разу не забрала на вихідні і не відвідала.

Щоб розставити всі крапки над «і», ведуча відкрила конверт з результатом генетичного тесту. Імовірність того, що Тетяна є матір’ю Ірини, склала 99,9%.

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Однак на цьому розслідування не завершилося. Команда взяла тест ДНК у бабусі по лінії батька, щоб з’ясувати, чи є він біологічним татом. Результат склав 0%. Стало ясно, що історія з підміною — це всього лише спроба приховати гріх зради Тетяни. Але жінка до останнього так і не зізналася, хто ж є батьком Ірини.

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