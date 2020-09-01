У 6 випуску 2-го сезону проєкту «Таємниці ДНК» студію здивувала позиція подружжя, яке вимагало від колишньої дружини чоловіка 1 млн гривень. Експерти і ведуча ток-шоу намагалися розставити всі крапки над «і». Але остаточно проблему вирішили результати генетичних тестів. Більше — в матеріалі.

Любов та Олександр з Київщини разом більше 10 років. Незважаючи на тяжку працю, подружжя заробляє небагато. Все, що в них є, — хатина й сад. Чоловік скаржиться, мовляв, усе могло бути інакше, якби не аліменти на 5 дітей. Він допускає, що діти не його. Тож порахувавши, скільки Олександр витратив за всі ці роки, його дружина Любов береться за справу і вимагає результати тестів ДНК. Повернутий 1 млн гривень вони витратять на квартиру в Броварах.

У студії ток-шоу «Таємниці ДНК» Любов розповіла, що є рішення суду, яке зобов’язує Олександра виплачувати аліменти на п’ятьох дітей. Четверо з них — повнолітні, а одна у віці 16 років. Тож родина виплачує близько 5000 грн щомісяця на дитину. Проте зародилися сумніви, чи справді це Олександрові діти, адже його колишня дружина Наталя працювала провідницею. Тож, на думку Любові, вона йому зраджувала.

Більше на тему: Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька: Ще в медучилищі любила генетику

Щоб усе роз’яснити, Наталя прийшла до студії. Жінка розповіла, що саме Любов винна в розлученні. Після зради колишнього чоловіка, Наталя пережила два інсульти. А коли дітям необхідні були кошти на операції та лікування, вона не отримала жодної копійки. Проте до появи Любові в Олександра не було сумнівів щодо його дітей.

Також свою позицію у студії «Таємниці ДНК» вирішив пояснити сам Олександр. Мовляв, через свинку (паротит), на яку перехворів у дитинстві, він не може мати дітей. Проте коли справа дійшла до перегляду фото, фізіогномісти і генетики зауважили, що всі діти досить схожі саме на Олександра.

Останні п’ять років чоловік не спілкувався з дітьми, і це попри те, що доньки й сини шукали можливостей бачитися з ним. Дочки у студії емоційно розповіли, що батько їх покинув саме через Любов. Вони готові йому пробачити, якщо він повернеться в життя родини.

Усі крапки над «і» розставили результати тестів ДНК. Ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт і повідомила, що Олександ є батьком п’ятьох дітей! Та попри обіцянки, після зйомок проєкту він до них так і не приїхав.

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