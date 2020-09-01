В 6 выпуске проекта «Таємниці ДНК» студию удивила позиция супругов, которые требовали от бывшей жены мужа 1 млн гривен. Эксперты и ведущая ток-шоу пытались расставить все точки над «і». Но окончательно проблему решили результаты генетических тестов. Больше — в материале.

Любовь и Александр с Киевской области вместе более 10 лет. Несмотря на тяжелую работу, супруги зарабатывает немного. Все, что у них есть, — небольшой дом и сад. Мужчина жалуется, мол все могло быть иначе, если бы не алименты на пятерых детей. Он допускает, что дети не его. Поэтому посчитав, сколько Александр потратил за все эти годы, его жена Любовь берется за дело и требует результаты тестов ДНК. Возвращенный 1 млн гривен они потратят на квартиру в Броварах.

В студии ток-шоу «Таємниці ДНК» Любовь рассказала, что есть решение суда, обязывающее Александра выплачивать алименты на пятерых детей. Четверо из них — совершеннолетние, а один в возрасте 16 лет. Поэтому семья выплачивает около 5000 грн ежемесячно на ребенка. Однако зародились сомнения, действительно ли эти дети Саши, ведь его бывшая жена Наталия работала проводницей. Поэтому, по мнению Любови, она ему изменяла.

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Чтобы все разъяснить, Наталья пришла в студию. Женщина рассказала, что именно Любовь виновата в разводе. После предательства бывшего супруга Наталья пережила два инсульта. А когда детям необходимы были средства на операции и лечение, Наталья не получила ни копейки. Однако до появления Любови у Александра не было сомнений относительно его детей.

Также свою позицию в студии «Таємниці ДНК» решил объяснить сам Александр. Мол, из-за свинки, которой переболел в детстве, он не может иметь детей. Однако когда дело дошло до просмотра фото, физиогномисты и генетики заметили, что все дети очень похожи именно на Александра.

Последние пять лет мужчина не общался с детьми, и это несмотря на то, что дочери и сыновья искали возможностей видеться с ним. Дочки в студии эмоционально рассказали, что отец их бросил именно из-за Любови. Они готовы его простить, если он вернется в жизнь семьи.

Все точки над «і» расставили результаты тестов ДНК. Ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт и сообщила, что Александр является отцом пятерых детей! Но несмотря на обещания, после съемок проекта он так и не приехал к своим детям.

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