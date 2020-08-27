Ведущая проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая эксклюзивно для редакции STB.UA рассказала больше о новом сезоне. Как она переживает каждый новый выпуск, читает ли литературу об особенностях ДНК и когда узнает результаты тестов? Больше — в интервью Татьяны Высоцкой.

Новый сезон «Таємниці ДНК» снимался сразу после ослабления карантина. Расскажите, какие ощущения были на съемочной площадке?

У нас на входе антисептики, медсестра измеряет температуру. Во время записи — перерыв на дезинфекцию. Но главное — в зале нет зрителей, и это печально, как-то пусто.

Проект активно рассказывает о новых историях, в которые вы вовлечены непосредственно. Появился ли у вас дополнительный интерес к тому, что такое гены, ДНК, хромосомы? Возможно, начали читать специальную литературу?

Ну, у меня первое образование медицинское, еще в медучилище я любила генетику (улыбается. — Прим. ред.). Всю жизнь люблю читать о новых исследованиях, это действительно такая сфера, из разряда космических.

Когда вы на самом деле впервые открываете конверт с результатами тестов? До старта съемок или во время?

На самом деле — на съемочной площадке. Но часто знаю результат до записи — мы с руководителем программы всегда обсуждаем историю, как ее будем выстраивать, раскрывать. Да и по законам драматургии странно не узнать, чем же все кончилось.

Были в новом сезоне истории, во время съемок которых вы волновались как никогда раньше?

Знаете, каждая история особенна по-своему. Для меня важно не навредить, не перегнуть, важна истина и искренность. Ведь я чувствую ответственность, здесь и сейчас ― без преувеличения ― решаются судьбы людей.

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Лично для вас проект «Таємниці ДНК» — это …?

Это уникальная программа, настоящее реалити, ярче сериала (улыбается. — Прим. ред.). Это проект о настоящих людях с их невыдуманными историями.

Чем удивят зрителей новые выпуски?

Это программа, которая удивляет каждым выпуском, потому что человеческие судьбы разные, уникальные. И мы стараемся интересно об этом рассказать. Будет ярко и незабываемо, обещаю!

Не пропустите 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ новый сезон проекта «Таємниці ДНК»!

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