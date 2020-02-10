Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Таємниці ДНК»: как обратиться за помощью
На телеканале СТБ стартовало ток-шоу «Таємниці ДНК», аналогов которому нет на украинском телепространстве. Гости студии смогут найти ответы на вопросы, которые беспокоили всю жизнь. Помогут в этом результаты ДНК-тестов. Как обратиться за помощью на ток-шоу «Таємниці ДНК» — читайте в материале.
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Если вы хотите найти биологических родственников, подтвердить или опровергнуть отцовство, узнать больше о своем происхождении, заявить о своем праве на наследство, раскрыть преступление или имеете проблему, которую сможет решить только тест ДНК, обращайтесь:
По телефону:
0676905669
0676905681
0676905991
Или пишите на электронный адрес:
dnk@slm.ua
Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Решение об участии в рассмотрении каждой конкретной ситуации принимается производителем проекта.