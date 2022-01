«Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

6 лютого о 22:10 на телеканалі СТБ вийде 5 сезон ток-шоу «Таємниці ДНК», аналогів якому немає на українському телепросторі. Гості студії зможуть віднайти відповіді на питання, які турбували все життя. Допоможуть у цьому результати ДНК-тестів. Як звернутися по допомогу на ток-шоу «Таємниці ДНК» — читайте в матеріалі.

Більше на тему: Що таке ДНК і генетичний тест

Якщо ви хочете знайти біологічних родичів, підтвердити чи спростувати батьківство, дізнатися більше про своє походження, заявити про своє право на спадщину, розкрити злочин або маєте проблему, яку зможе вирішити лише тест ДНК, звертайтеся:

За телефоном:

0676905669

0676905681

0676905991

Або пишіть на електронну адресу:

dnk@slm.ua

Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Рішення щодо участі у розгляді кожної конкретної ситуації приймається виробником проєкту.

Дивитись всі випуски Таємниці ДНК

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.