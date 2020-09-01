Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька ексклюзивно для редакції STB.UA розповіла більше про новий сезон. Як вона переживає кожен новий випуск, чи читає літературу про особливості ДНК і коли дізнається результати тестів? Більше — в інтерв’ю Тетяни Висоцької.

Новий сезон «Таємниці ДНК» знімався одразу після послаблення карантину. Розкажіть, які відчуття були на знімальному майданчику?

У нас на вході антисептики, медсестра міряє температуру. Під час запису — перерва на дезінфекцію. Але головне — в залі немає глядачів, і це сумно, якось порожньо.

Проєкт активно розповідає про нові історії, до яких ви залучені безпосередньо. Чи з’явився у вас додатковий інтерес до того, що таке гени, ДНК, хромосоми? Можливо, почали читати спеціальну літературу?

Ну, в мене перша освіта медична, ще в медучилищі я любила генетику (усміхається. — Прим. ред.). Все життя люблю читати про нові дослідження, це справді така царина, з розряду космічних.

Коли ви насправді вперше відкриваєте конверт із результатами тестів? До старту зйомок чи під час?

Насправді — на знімальному майданчику. Але часто знаю результат до запису — ми з керівником програми завжди обговорюємо історію, як її будемо вибудовувати, розкривати. Та й за законами драматургії дивно не дізнатися, чим же все скінчилося.

Чи були у новому сезоні історії, під час зйомок яких ви хвилювалися як ніколи раніше?

Знаєте, кожна історія особлива по-своєму. Для мене важливо не нашкодити, не перегнути, важлива істина і щирість. Адже я відчуваю відповідальність, тут і зараз ― без перебільшення ― вирішуються долі людей.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

Особисто для вас проєкт «Таємниці ДНК» — це…?

Це унікальна програма, справжнє реаліті, яскравіше за серіали (усміхається. — Прим. ред.). Це проєкт про справжніх людей з їхніми невигаданими історіями.

Чим здивують глядачів нові випуски?

Це програма, яка дивує кожним випуском, бо людські долі різні, унікальні. І ми намагаємося цікаво про це розповісти. Буде яскраво і незабутньо, обіцяю!

Не пропустіть 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ новий сезон проєкту «Таємниці ДНК»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.