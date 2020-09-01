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Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька: Ще в медучилищі любила генетику

01.09.2020

Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька ексклюзивно для редакції STB.UA розповіла більше про новий сезон. Як вона переживає кожен новий випуск, чи читає літературу про особливості ДНК і коли дізнається результати тестів? Більше — в інтерв’ю Тетяни Висоцької.  

Новий сезон «Таємниці ДНК» знімався одразу після послаблення карантину. Розкажіть, які відчуття були на знімальному майданчику?

У нас на вході антисептики, медсестра міряє температуру. Під час запису — перерва на дезінфекцію. Але головне — в залі немає глядачів, і це сумно, якось порожньо.

Проєкт активно розповідає про нові історії, до яких ви залучені безпосередньо. Чи з’явився у вас додатковий інтерес до того, що таке гени, ДНК, хромосоми? Можливо, почали читати спеціальну літературу?

Ну, в мене перша освіта медична, ще в медучилищі я любила генетику (усміхається. — Прим. ред.). Все життя люблю читати про нові дослідження, це справді така царина, з розряду космічних. 

Коли ви насправді вперше відкриваєте конверт із результатами тестів? До старту зйомок чи під час?

Насправді — на знімальному майданчику. Але часто знаю результат до запису — ми з керівником програми завжди обговорюємо історію, як її будемо вибудовувати, розкривати. Та й за законами драматургії дивно не дізнатися, чим же все скінчилося.

Чи були у новому сезоні історії, під час зйомок яких ви хвилювалися як ніколи раніше?

Знаєте, кожна історія особлива по-своєму. Для мене важливо не нашкодити, не перегнути, важлива істина і щирість. Адже я відчуваю відповідальність, тут і зараз ― без перебільшення ― вирішуються долі людей.

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Особисто для вас проєкт «Таємниці ДНК» — це…?

Це унікальна програма, справжнє реаліті, яскравіше за серіали (усміхається. — Прим. ред.). Це проєкт про справжніх людей з їхніми невигаданими історіями.

Чим здивують глядачів нові випуски?

Це програма, яка дивує кожним випуском, бо людські долі різні, унікальні. І ми намагаємося цікаво про це розповісти. Буде яскраво і незабутньо, обіцяю!

Не пропустіть 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ новий сезон проєкту «Таємниці ДНК»!   

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