«Таємниці ДНК»-2 випуск 8: зустріч рідних брата і сестри через чверть століття пошуків

8 випуск проєкту «Таємниці ДНК» зворушив усіх глядачів. Неймовірна історія пошуків рідної крові, яка привела до студії Карину. Як команда проєкту допомогла дівчині? Чи вдалося відшукати її брата? Та які подробиці минулого з’ясувалися в студії? Читайте в матеріалі.

25-річна Карина з Дніпропетровщини відома глядачам як учасниця проєкту «Від пацанки до панянки». Усе своє життя вона самотня, адже побачитися з рідною матір’ю не встигла. Та померла ще до того, як Карина взялася за її пошуки. Проте кілька років тому дівчина дізналася, що в неї є брат. Тож звернулася на проєкт «Таємниці ДНК», щоб команда допомогла знайти його.

Журналісти змогли вийти на чоловіка, який виріс у прийомній родині, а в дитячому будинку був записаний на таке саме прізвище, як і Карина. У студію чоловік не приїхав, проте погодився пройти тест ДНК.

Карина зізналася, що з самого дитинства мріяла про родину. Волонтери розповіли, що в дівчини бунтарський дух і загострене відчуття справедливості, вона досить щира і відкрита. Волонтерка пані Людмила виступила в ролі матері в житті Карини. Вона часто давала поради, вчила готувати і дарувала відчуття сімейного затишку.

Після виписки з дитячого будинку Карина отримала особову справу. Завдяки їй вона більше дізналася про свою біологічну матір. Жінка померла у 29-річному віці через зараження крові.

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Журналісти проєкту вирушили за адресою проживання матері Карини і з’ясували, що, справді, там жила дівчина на ім’я Діна. Її життя перервали наркотики і хвороба. А от про існування доньки ніхто не чув, проте знали про хлопчика, якого одразу забрали до дитячого будинку. Команда продовжила пошуки, які привели на інший край України. У Рівненській області знайшли хлопця Микиту, якого всиновила жінка на ім’я Галина.

Вона приїхала до студії «Таємниці ДНК». Галина розповіла, що Микита був сиротою. Батьки його померли, але вони мали дурну славу.

У 21-річному віці Микита повернувся з армії та повідомив матері, що йде на фронт. Та одного дня сталася трагедія. Бійці на передовій вирушили рятувати побратима і потрапили під обстріл. Саме Микита постраждав найбільше. У нього перелом шийного хребця. Він перебуває в реабілітаційному центрі ветеранів, наразі сам не ходить і пересувається в інвалідному візку.

До студії приїхали волонтери Наталія Степаненко і Артем Лукашук, які морально і фізично допомагають Микиті пройти складний реабілітаційний період.

Заради Карини Микита зробив виняток і вийшов на зв’язок зі студією «Таємниці ДНК». У прямому ефірі двоє дізналися, чи є вони рідними. Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатом тесту ДНК, який показав імовірність 99,9%.

Після випуску Карина приїхала на Рівненщину в супроводі волонтерів. Відбулася неймовірно зворушлива зустріч. А мати Микити Галина зауважила, що її двері завжди відчинені для Карини!

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