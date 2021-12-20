В скандальном 17 выпуске 4 сезона «Таємниці ДНК» на проект обратилась Любовь Редько из Житомирской области. Женщина хочет выяснить, кто является настоящим отцом ее внуков ― 5-летнего Никиты и 3-летней Евы. У Любови есть подозрение, что невестка родила детей не от сына, а от… ее мужа. Неужели внуки мужчины являются его детьми? И зачем на самом деле Любовь пришла в студию? Узнайте далее.

46-летняя Любовь с Житомирщины устала от сплетен и решила обратиться за помощью на проект «Таємниці ДНК». По мнению односельчан, невестка женщины ― Анастасия ― родила детей не от мужа, а от своего свекра Ивана. Девушка якобы заигрывала с пожилым мужчиной, а кое-кто из односельчан даже видел их в одной постели. Свекровь хочет раз и навсегда выяснить правду.

Любовь прожила с Иваном более 20 лет. Сейчас пара в разводе. Женщина говорит, что еще во время брака замечала связь между невесткой и мужем. И не только она, а и другие люди. Любовь подозревает, что пока она была в больнице, а сын Виталий ― на заработках, Анастасия забеременела от Ивана.

В студии «Таємниці ДНК» женщина рассказала о браке сына. Виталий привел в дом невестку, когда они были еще несовершеннолетними. Первого ребенка Анастасия потеряла. Однако Любовь подозревает, что она его продала. После 6 лет брака Виталий и Анастасия развелись.

Любовь и Иван также в разводе. После смерти сестры женщина забрала на воспитание племянницу Анжелику, и муж ушел из семьи. Любовь призналась, что он никогда не помогал ей ни морально, ни материально. Иван бил ее и неоднократно изменял. По словам Любови, у Анастасии в селе также дурная репутация. Люди говорят, что она постоянно изменяла Виталию, а еще якобы сама рассказывала о том, что родила от свекра.

Девушка пришла в студию, чтобы раз и навсегда расставить точки над «і». Она говорит, что устала от лжи, и уверяет, что родила детей от своего экс-супруга Виталия. Анастасия уверена, что бывшая свекровь делает все это для того, чтобы вернуть Ивана. Девушка заверяет, что никогда не флиртовала со свекром.

Ее родители также уверены, что оба ребенка от Виталия. В студии они рассказали, что бывший зять сейчас сидит в тюрьме за избиение и кражу. Анастасия поделилась, что он не раз ее бил и душил, а также воровал деньги. В начале все было хорошо, но когда Виталий начал ездить на заработки в Киев, то все изменилось. Мужчина стал проигрывать все деньги в игровых автоматах. Экс-супруга поделилась, что сейчас у него куча кредитов.

В студии также появилась гостья, которая якобы своими глазами видела измену Анастасии. Это крестница Ивана ― Галина. Она рассказала, что осенью 2015 года лично видела Ивана и Анастасию в постели. А вот односельчанки Наталья и Дарья уверяют, что Любовь обманывает и подговаривает других. Они говорят, что женщина сама просила их свидетельствовать против Анастасии. Наталья и Дарья поделились, что никогда не слышали о девушке плохого в селе.

Появление Ивана в студии расставило все по своим местам.

В каких отношениях с Анастасией признался мужчина? И неужели отцом Никиты и Евы действительно является родной дедушка?

Узнайте развязку этой скандальной истории в полном 17 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-4.

Video: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 17: Неужели внуки мужчины на самом деле являются его детьми? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 17 выпуске 4 сезона Таємниці ДНК от 19.12.2021 — читайте в материале

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-4 выпуск 16: дети пытаются доказать отцу, что они ему родные

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.