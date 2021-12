У скандальному 17 випуску 4 сезону «Таємниці ДНК» на проєкт звернулася Любов Редько з Житомирщини. Жінка хоче з’ясувати, хто є справжнім батьком її онуків ― 5-річного Микити і 3-річної Єви. Любов має підозру, що невістка народила дітей не від сина, а від… її чоловіка. Невже онуки чоловіка є його дітьми? І навіщо насправді Любов прийшла в студію? Дізнайтеся далі.

46-річна Любов з Житомирщини втомилася від пліток і вирішила звернутися по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК». На думку односельців, невістка жінки ― Анастасія ― народила дітей не від чоловіка, а від свого свекра Івана. Дівчина нібито загравала з літнім чоловіком, а дехто з односельців навіть бачив їх в одному ліжку. Свекруха хоче раз і назавжди з’ясувати правду.

Любов прожила з Іваном понад 20 років. Зараз пара розлучена. Вона каже, що ще під час шлюбу помічала зв’язок між невісткою і чоловіком. І не тільки вона, а й інші люди. Любов підозрює, що поки вона була в лікарні, а син Віталій ― на заробітках, Анастасія завагітніла від Івана.

У студії «Таємниці ДНК» жінка розповіла про шлюб сина. Віталій привів у дім невістку, коли вони були ще неповнолітніми. Першу дитину Анастасія втратила. Однак Любов підозрює, що вона її продала. Після 6 років шлюбу Віталій і Анастасія розлучилися.

Любов та Іван також розлучені. Після смерті сестри жінка забрала на виховання племінницю Анжеліку, і чоловік пішов з родини. Любов зізналася, що він ніколи не допомагав їй ані морально, ані матеріально. Іван бив її і неодноразово зраджував. За словами Любові, в Анастасії в селі також погана репутація. Люди кажуть, що вона постійно зраджувала Віталія, а ще нібито сама розповідала про те, що народила від свекра.

Дівчина прийшла в студію, щоб раз і назавжди розставити крапки над «і». Вона каже, що втомилася від брехні, і запевняє, що народила дітей від свого ексчоловіка Віталія. Анастасія впевнена, що колишня свекруха робить усе це для того, щоб повернути Івана. Дівчина запевняє, що ніколи не фліртувала зі свекром.

Її батьки також упевнені, що обидві дитини від Віталія. У студії вони розповіли, що колишній зять зараз сидить у в’язниці за побиття і крадіжку. Анастасія поділилася, що він не раз її бив і душив, а також крав гроші. На початку все було добре, та коли Віталій почав їздити на заробітки до Києва, то все змінилося. Чоловік став програвати всі гроші в ігрових автоматах. Ексдружина поділилася, що зараз у нього купа кредитів.

У студії також з’явилася гостя, яка нібито своїми очима бачила зраду Анастасії. Це похресниця Івана ― Галина. Вона розповіла, що восени 2015 року особисто бачила Івана та Анастасію в ліжку. А ось односельчанки Наталія і Дар’я запевняють, що Любов обманює і намовляє інших. Вони кажуть, що жінка сама просила їх свідчити проти Анастасії. Наталя і Дар’я поділилися, що ніколи не чули про дівчину поганого в селі.

Поява Івана в студії розставила все на свої місця.

У яких стосунках з Анастасією зізнався чоловік? І невже батьком Микити і Єви справді є рідний дідусь?

Дізнайтеся розв’язку цієї скандальної історії в повному 17 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-4.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-4 випуск 16: діти намагаються довести батькові, що вони йому рідні

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.