«Таємниці ДНК»-4 випуск 18: як склалося життя героїв проєкту?

В останньому ― 18 випуску 4 сезону «Таємниць ДНК» в студії зібралися герої найгучніших історій за весь проєкт. За два з половиною роки команді вдалося возз’єднати 44 сім’ї з 10 країн світу, знайти біологічних батьків більше сотні дітей, провести низку складних експертиз і дати хід уже давно закритим кримінальним справам. Як же змінилися життя героїв після генетичної експертизи? Невже команді вдалося напасти на слід біологічної родини мецената Андрія Савчука? І як склалася доля 8-річного Дениска з Павлограда? Про ці та інші історії читайте далі.

Пошук рідної крові, доказ або спростування батьківства, підміна в пологовому будинку, боротьба за спадщину, генетична хвороба, національна належність і навіть ексгумація ― звернення глядачів за два з половиною роки були дуже різними. Та у всіх учасників була одна мета ― за допомогою генетичної експертизи дізнатися істину.

Найпершою учасницею проєкту «Таємниці ДНК» стала Богдана з Вінниччини. За допомогою генетичного тесту вона хотіла довести колишньому хлопцеві Олександру, що дочка Лілія від нього. Тест ДНК підтвердив це, але під час знімань стало зрозуміло, що поруч із матір’ю дитині перебувати небезпечно. Тоді Олександр з батьками казав, що докладе всіх зусиль, щоби забрати дочку. У студії проєкту герої першого випуску розповіли, що горе-мати Богдану позбавили батьківських прав і Ліля зараз живе з ними. Батьки Олександра ― Дмитро і Людмила ― зізналися, що вже не уявляють свого життя без дівчинки. Богдана ж за останні півтора року лише двічі навідувала доньку.

Проте історія Лілі не була поодинокою. За час існування «Таємниць ДНК» нерідко просто в студії відкривалися приголомшливі подробиці насильства над дітьми. Історія 8-річного Дениска з Павлограда досі викликає бурю емоцій. У студії він з сестрою зізнався в страшному насильстві з боку вітчима. Після випуску проєкт посприяв відкриттю кримінальної справи та розміщенню сім’ї в реабілітаційному центрі для жертв домашнього насильства. Ось уже цілий рік Дениско перебуває в безпеці.

Іноді в редакцію пишуть і самі діти. Так, минулого року на проєкт потрапив лист від шістьох дітей зі Львівщини, адресований Святому Миколаю. Малюки просили довести спорідненість із батьком, щоб повернутися в рідну Бітлю. Ця історія так вразила співака Олександра Варцабу, що він вирішив познайомитися з дітьми. У студії чоловік зізнався, що став для них Святим Миколаєм цього року. Олександр поїхав у Львівську область і подарував діткам подарунки.

Співак і сам був учасником проєкту. Він розповів, що після випуску повністю змінив життя і став дитячим психологом. Олександр поділився, що бачить своє покликання в захисті дітей. Зараз він працює в дитячому садку.

За час існування проєкту були і герої, яким тест ДНК дав поштовх до подальших розслідувань. Так, героїня 4 сезону Людмила захотіла дізнатися свою національну приналежність. Проєкт провів складну експертизу і визначив, що в жінки, крім українських, є й вірменські корені.

«Таємниці ДНК» кардинально змінили життя однієї з героїнь. Йдеться про учасницю реаліті «Від пацанки до панянки» Карину Завішу. Завдяки проєкту вона знайшла рідного брата, стала на інший шлях і навіть встигла… вийти заміж. У реабілітаційному центрі для лікування алкогольної залежності Карина зустріла свого обранця Сергія і знайшла з ним щастя. Дівчина змінилася до невпізнання, і виявилося, що пара вже… чекає на дитину.

Наступні три історії, як і у випадку з Кариною, об’єднані обіцянкою. Долі призерки змагань з тхеквондо Альбіни з Дніпра, Микити з Кропивницького та Сергія з Київщини приголомшили всю Україну. У студії в них відбулося возз’єднання з батьками, і вони казали, що будуть підтримувати зв’язок. Чи втілилися в життя обіцянки?

Микита розповів, що після того, як батько визнав його, підтримує зв’язок з ним і радий спілкуванню. Сергій же, відколи знайшов сина, постійно зідзвонюється з ним. Познайомився чоловік і зі своєю рідною матір’ю. Їхня зустріч була дуже емоційною. А ось Альбіна зізналася, що всього кілька разів бачилася з біологічною матір’ю.

Професійна спортсменка Надія також після зустрічі з матір’ю не підтримує спілкування. Жінка, як і на програмі, не йде з нею на контакт. Зате Надія спілкується з Тетяною, спорідненість із якою не підтвердилася в студії. Вони стали справжніми подругами.

А ще один герой досі чекає на результат тесту ДНК. 42-річний меценат Андрій Савчук знайшов чотирьох імовірних матерів, але всі вони виявилися не рідними.

За цей рік журналістам вдалося встановити ще кількох можливих претенденток. Проєкт провів цілих 15 експертиз, але всі вони не дали позитивного результату.

Та все ж Андрій не пішов із проєкту ні з чим. Його дуже зворушила історія 15-річного Дениска. Андрій підтримує хлопця і відвідує його в інтернаті. Крім того, чоловік зізнався, що хоче… усиновити Дениса.

Як відреагував на це сам хлопець? Яких іще результатів домігся проєкт за час свого існування? І що ще розповіли герої?

Дивіться у повному фінальному випуску 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК».

