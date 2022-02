Проєкт «Холостяк» — це унікальне реаліті, яке розповідає про справжні почуття, взаємини чоловіка і жінки, а також передає всю романтику і пристрасть головних героїв. За 11 сезонів глядач побачив багато історій, серед яких історія Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, які стали батьками. А який вигляд зараз мають переможниці всіх сезонів проєкту «Холостяк» — читайте в матеріалі.

Переможницею 1-го сезону проєкту «Холостяк» стала Олександра Шульгіна. З Максимом Чмерковським стосунки тривали лише місяць. Після розставання через деякий час дівчина переїхала до США, де живе досі. Олександра активно веде блог про здоровий спосіб життя і спорт. Особисте життя дівчина не афішує, а публікує лише свої фото, демонструючи прекрасне підтягнуте тіло.

Обраницею Холостяка 2-го сезону Френсіса Метью стала Олена Ряснова. Щасливі стосунки тривали майже пів року. Однак пара таки розійшлася, а принц поїхав до Англії. Завдяки проєкту дівчина стала впізнаваною і користувалася великою увагою з боку чоловіків. Тому незабаром Олена вийшла заміж за бізнесмена і народила йому дочку. Зараз Олена — керівник міжнародних проєктів у сфері енергетики.

Анна Козир стала обраницею головного героя 3-го сезону проєкту «Холостяк». Пара так і не змогла побудувати стосунки, адже після реаліті з’ясувалося, що інша учасниця нібито вагітна від Андрія Іскорнєва. Однак сама Аня зараз щаслива дружина. Весілля відбулося в спекотному Дубаї, де молодята постали в білосніжних нарядах.

Обраниця Костянтина Євтушенка — головного героя 4-го сезону — Анна Селюкова активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. Незважаючи на те, що після проєкту пара таки розійшлася, дівчина успішно побудувала особисте життя і навіть кар’єру. Анна є співзасновницею українського бренду одягу. У 2018 році відбулося весілля Ані та її коханого.

Судячи з Instagram дівчини, пара багато подорожує, відвідуючи різні континенти світу.

На проєкті «Холостяк»-5 серце футболіста Сергія Мельника підкорила Марина Кіщук. Незважаючи на те, що пара розійшлася, дівчина розцвіла на очах у своїх шанувальників. У 2018 році Марина здобула перемогу в Super Model Universe. Після запустила авторську лінію прикрас. А у 2021 році Марина вийшла заміж.

У 6-му сезоні «Холостяка» заповітну каблучку від Іраклі Макацарія отримала Альона Лесик. Стосунки пари тривалий час були на відстані, тому двоє вирішили розійтися. Зараз життя дівчини наповнене яскравими подіями: робота моделлю, виробництво своєї лінії весільних суконь і подорожі світом. В особистому житті також усе добре, чого Олена не приховує.

У 7-му сезоні перемогу здобула Ліда Немченко. У фінальному ток-шоу «Як вийти заміж» Дмитро Черкасов і його обраниця повідомили, що разом не залишилися. Однак завдяки проєкту чоловік зустрів своє кохання. А ось Ліда активно їздить по світу, працює моделлю і представляє лінійку ювелірних прикрас. Особисте життя дівчина не афішує.

8-й сезон запам’ятався глядачеві зірковим Холостяком. Головний герой Рожден Анусі вибрав Іванну Гончарук. Пара незабаром зрозуміла, що не готова до стосунків, тому вирішила розійтися. Після участі в проєкті «Холостяк» Іванка продовжила активно вести сторінку в Instagram і працювати моделлю. В особистому житті дівчини також відбулися зміни. У 2021 році вона вийшла заміж, а зараз чекає первістка!

І найкрасивіша історія кохання, яке народилося на проєкті «Холостяк»-9, — історія Нікіти Добриніна і Даші Квіткової. Вони зустріли одне одного в реаліті і почали жити разом після участі в ньому. Життя коханої теле- і радіоведучого кипить: дівчина займається пошиттям свого одягу, а також активно розвиває власний блог.

У травні 2020 року пара офіційно одружилася. Перше ексклюзивне інтерв’ю про майбутнє весілля Нікіта і Даша дали редакції STB.UA. А 13 липня 2021 року в них народився син Лев. Зараз Даша — щаслива мама і дружина.

Обраницею Макса Михайлюка в 10-му сезоні стала Даша. Її шпагат настільки сподобався глядачам, що після участі в реаліті дівчина запустила свій курс із розтяжки. А на своїй сторінці в Instagram радує шанувальників знімками в найнезвичніших позах.

І ще одна лавсторі в реаліті «Холостяк» зі щасливим кінцем — історія Михайла Заливака та Анни Богдан. Після завершення проєкту пара підтвердила, що перебуває у стосунках. Зараз вони живуть разом і активно подорожують. Дівчина розвиває свій блог і ділиться красивими світлинами. А чи відбудеться весілля ще однієї пари після участі в «Холостяку» — покаже час.

