«Холостяк-12»: відома дата старту головної романтичної прем’єри весни

У 12 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» на глядачів телеканалу СТБ чекає нова неповторна історія кохання. Перший випуск вийде на телеекранах уже 4 березня.

Більше на тему: Назустріч коханню: як створювався проморолик головної весняної прем’єри «Холостяк»

На очах у всієї країни свою душу і почуття оголить 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці. Алекс народився і виріс у Львові. З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самотужки, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі «принади» життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували його характер і переконали в тому, що він на правильному шляху. Зараз Холостяк живе в Маямі та займається нерухомістю.

Про майбутню другу половинку Алекс каже: «Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні».

Традиційно знайомство Холостяка з учасницями відбудеться у форматі Першої вечірки. Проте не обійдеться без сюрпризів та навіть нових правил, які встановлюватиме сам Алекс. Які нововведення придумає Холостяк, хто стане новими учасницями та чи виникне «хімія» вже на Першій вечірці — не пропустіть 4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Проєкт виробляє студія StarLight Production під керівництвом Анни Калини. Ведучий — Григорій Решетник.

Більше на тему: Алекс Топольський поділився враженнями від фіналу проєкту «Холостяк»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.