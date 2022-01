Весною на СТБ стартує головна романтична прем’єра цієї весни – 12-й сезон реаліті «Холостяк». Шукати кохання цього разу буде 32-річний українець, який побудував успішний бізнес в Америці, Алекс Топольський. Поки телеглядачі чекають на нову красиву історію стосунків, телеканал представив інтригуючий проморолик, присвячений новому сезону проєкту. Про його створення, ідею і про те, на що ж готовий новий Холостяк заради кохання, розповіла промодиректорка СТБ Лідія Паньків.

В Алекса є все, про що багато хто тільки мріє: американське «кіношне» життя, робота мрії, вишукані вечірки в найрозкішніших місцях мегаполісу, можливості, амбіції та успіх. Однак часом за «красивою обгорткою», галасливими компаніями та рутинністю криється самотність. Стає неважливо, є в тебе гроші і вплив чи ні, якщо поряд немає справжньої люблячої людини, яка розділить моменти радості та підтримає у складні періоди. За покликом серця Алекс вирушає на пошуки кохання та щирості. У цьому йому допоможе проєкт «Холостяк».

Події у проморолику розгортаються в апартаментах пентхауса, на світській вечірці. Як на долоні верхівки мангеттенських будівель, іде дощ. Холостяк перебуває в оточенні красивих людей, атмосфері багатства, флірту, пустих балачок і самотності. Серед фальшивих посмішок гостей він почувається білою вороною. На його обличчі читається питання – чи щасливий він зараз. Монотонний вечір перериває, здавалося б, незначна подія – падіння вази з трояндою. Ця троянда нагадує героєві про справжні почуття і живі, як ця квітка, емоції.

Вона стає його символічним дороговказом і приводить туди, де живуть справжні почуття, – на проєкт «Холостяк». За сюжетом проморолика, Алекс залишає вечірку і вирушає в непросту, але цікаву пригоду, мета якої – знайти ту єдину. Холостяк готовий витримати на своєму шляху будь-які труднощі та перемоги, бо знає, що біжить він назустріч своєму коханню. Подолавши тисячі кілометрів та випробувань, він опиняється там, куди привело його серце. Поле троянд символізує готовність Алекса впустити в життя кохання та гармонію. Його серце відкрите для почуттів.

Подорож до Америки вдалося реалізувати завдяки сучасним технологіям. Знімання відбувалось у студії віртуального виробництва One location з використанням LED-екранів, Unreal Engine, nDisplay, системи трекінгу камери та об’єктів. За допомогою LED-екранів вдалося спорудити локацію пентхауса і створити реалістичне відчуття дощового Нью-Йорка за вікном. Такі технології застосовують у роботі над голлівудськими фільмами та серіалами.

Незважаючи на 30-годинні зйомки напередодні, Алекс готовий був зніматися стільки, скільки потрібно. Він справді багато бігав заради ідеальних дублів, зокрема в морозну погоду вночі. Кожен Холостяк на СТБ – прояв витривалості, рішучості, терпіння. Алекс дуже виважений, спокійний, але й не без почуття гумору. Він бачив у Голлівуді різні зйомки, але нашими був приємно здивований та відзначив, що в Україні кіно- і телевиробництво на дуже високому рівні.

Маркетинг-директорка СТБ – Тетяна Свєтлова

Директорка промо СТБ – Лідія Паньків

Режисер – Станіслав Капралов

Оператор – Євген Усанов

Художник-постановник – Олексій Величко

Режисер монтажу – Анатолій Дьяконов

Музичний продюсер – Владислав Музиченко

Арт-дирекшн – Олександр Антонов

Спецефекти – Дмитро Суходол

Автори ідеї – Наталія Проценко, Лідія Паньків, Станіслав Капралов

Продюсерки – Олена Кійко, Ольга Шпачук

Стиль – Наталія Бугайчук, Катерина Тарновська, Юрій Варивода

Грим – Анна Оніщенко, Анастасія Руденко, Віта Морозюк, Адріана Бібен

