10 найкращих інстаграмних фото Холостяка Алекса Топольського
04.01.2022
32-річний бізнесмен Алекс Топольський ще до прем’єри 12 сезону проєкту «Холостяк» підкорив серця багатьох телеглядачок. На своїй сторінці в Instagram чоловік активно ділиться думками, залаштунками реаліті і, звісно, яскравими фотографіями. Пропонуємо вам ближче познайомитися з Холостяком прийдешнього 12 сезону. Дивіться 10 найкращих інстаграмних фото Алекса Топольського ― далі.
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