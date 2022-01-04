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10 найкращих інстаграмних фото Холостяка Алекса Топольського

04.01.2022

32-річний бізнесмен Алекс Топольський ще до прем’єри 12 сезону проєкту «Холостяк» підкорив серця багатьох телеглядачок. На своїй сторінці в Instagram чоловік активно ділиться думками, залаштунками реаліті і, звісно, яскравими фотографіями. Пропонуємо вам ближче познайомитися з Холостяком прийдешнього 12 сезону. Дивіться 10 найкращих інстаграмних фото Алекса Топольського ― далі.

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