Напередодні Нового року Холостяк майбутнього сезону Алекс Топольський на своїй сторінці в Instagram привітав усіх з прийдешнім святом. Що він побажав? І якими секретами святкування поділився Алекс? Читайте далі.

Напередодні Нового року герой 12 сезону проєкту «Холостяк» Алекс Топольський опублікував на своїй сторінці в Instagram по-справжньому зимове фото. У підписі до нього чоловік розповів, що вже перебуває в передчутті Нового року. Алекс поділився, що для нього це особливе свято, наповнене теплом, сімейною атмосферою і душевними розмовами. Своїм підписникам він побажав добре відсвяткувати Новий 2022 рік.

