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Холостяк Алекс Топольский поздравил украинцев с наступающим Новым годом

29.12.2021

В преддверии Нового года Холостяк грядущего сезона Алекс Топольский на своей странице в Instagram поздравил всех с наступающим праздником. Что он пожелал? И какими секретами празднования поделился Алекс? Читайте далее.

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В канун Нового года герой 12 сезона проекта «Холостяк» Алекс Топольский опубликовал на своей странице в Instagram по-настоящему зимнее фото. В подписи к нему мужчина рассказал, что уже находится в предвкушении Нового года. Алекс поделился, что для него это особенный праздник, наполненный теплом, семейной атмосферой и душевными разговорами. Своим подписчикам он пожелал хорошо отпраздновать Новый 2022 год.

«Хочу пожелать всем воссоединиться со своим генетическим древом и отпраздновать по максимуму! Не стесняйтесь в этот день, признавайтесь друг другу в любви, вспоминайте лучшие моменты прошедшего года, улыбайтесь чаще, чувствуйте сердцем и будьте добры друг к другу!» ― написал Алекс.

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