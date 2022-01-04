10 лучших инстаграмных фото Холостяка Алекса Топольского
04.01.2022
32-летний бизнесмен Алекс Топольский еще до премьеры 12 сезона проекта «Холостяк» покорил сердца многих телезрительниц. На своей странице в Instagram мужчина активно делится мыслями, закулисьем реалити и, само собой, яркими фотографиями. Предлагаем вам ближе познакомиться с Холостяком грядущего 12 сезона. Смотрите 10 лучших инстаграмных фото Алекса Топольского ― далее.
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