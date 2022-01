Як відомо, знімання 12 сезону проєкту «Холостяк» завершилося. А це означає, що вже зовсім скоро ми з вами станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. На своїй сторінці в Instagram чоловік заінтригував підписників враженнями від останніх днів проєкту. Детальніше — далі.

Герой 12 сезону «Холостяка» Алекс Топольський заінтригував своїх підписників враженнями від фіналу романтичного реаліті. На своїй сторінці в Instagram чоловік зізнався, що запам’ятає останні дні проєкту назавжди і що це було неймовірно.

Підписники відразу побажали чоловікові щастя і кохання з його обраницею.

А прем’єра 12 сезону найромантичнішого проєкту України відбудеться вже в березні. Не пропустіть!

