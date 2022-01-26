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Алекс Топольський поділився враженнями від фіналу проєкту «Холостяк»

26.01.2022

Як відомо, знімання 12 сезону проєкту «Холостяк» завершилося. А це означає, що вже зовсім скоро ми з вами станемо свідками романтичної історії Алекса Топольського. На своїй сторінці в Instagram чоловік заінтригував підписників враженнями від останніх днів проєкту. Детальніше — далі.

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Герой 12 сезону «Холостяка» Алекс Топольський заінтригував своїх підписників враженнями від фіналу романтичного реаліті. На своїй сторінці в Instagram чоловік зізнався, що запам’ятає останні дні проєкту назавжди і що це було неймовірно.

«Останні дні проєкту залишаться в моїй пам’яті назавжди. Я відчув гостроту емоцій, переживань і почуттів. Це було нереально!» ― поділився Алекс.

Підписники відразу побажали чоловікові щастя і кохання з його обраницею.

А прем’єра 12 сезону найромантичнішого проєкту України відбудеться вже в березні. Не пропустіть!

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