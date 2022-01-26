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Алекс Топольский поделился впечатлениями от финала проекта «Холостяк»

26.01.2022

Как известно, съемки 12 сезона проекта «Холостяк» подошли к концу. А это значит, что уже совсем скоро мы с вами станем свидетелями романтической истории Алекса Топольского. На своей странице в Instagram мужчина заинтриговал подписчиков впечатлениями от последних дней проекта. Подробнее — далее.

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Герой 12 сезона «Холостяка» Алекс Топольский заинтриговал своих подписчиков впечатлениями от финала романтического реалити. На своей странице в Instagram мужчина признался, что запомнит последние дни проекта навсегда и что это было невероятно.

«Последние дни проекта останутся в моей памяти навсегда. Я испытал остроту эмоций, переживаний и чувств. Это было нереально!» ― поделился Алекс.

Подписчики сразу пожелали мужчине счастья и любви с его избранницей.

А премьера 12 сезона самого романтического проекта Украины состоится уже в марте. Не пропустите!

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