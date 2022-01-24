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Алекс Топольский рассказал, как преодолеть страх

24.01.2022

Герою 12 сезона проекта «Холостяк» Алексу Топольскому не раз в своей жизни приходилось бороться со страхом. Мужчина прошел долгий путь к успеху и всегда побеждал волнение и беспокойство. Как ему это удается ― читайте далее.  

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Холостяк Алекс Топольский не раз бросал вызов себе и своему страху, чтобы добиться успеха. Переехав в США, ему пришлось столкнуться со всеми сложностями жизни эмигранта. Но Алекс добился того, чего хотел. А преодолеть страх ему всегда помогала одна интересная техника, которой он делится с подписчиками в Instagram. Ее секрет прост и применим для каждого.

«Закройте глаза и в деталях представьте самое-самое худшее, что может с вами произойти после того, как вы пойдете навстречу своему страху и все-таки реализуете задуманное. И вы увидите, что все равно, даже при самом худшем раскладе, вы останетесь целыми, невредимыми и это не конец света. Эта короткая визуализация должна автоматически снизить значимость события, при котором вы испытываете страх, и все ненужные чувства испарятся», ― посоветовал подписчикам Холостяк. 

Алекс рекомендует ответственно отнестись к выполнению этой техники и практиковать ее даже при самых маленьких страхах.

Следуйте своим мечтам и не сомневайтесь в себе!

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