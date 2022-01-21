Самые красивые локации свиданий проекта «Холостяк»

Проект «Холостяк» с каждым сезоном удивляет зрителя романтическими свиданиями и невероятными красотами. Участницам посчастливилось побывать на всемирно известных площадях Европы и, наоборот, никому не ведомых побережьях океанов. Самые красивые локации деcяти сезонов проекта «Холостяк» — смотрите в материале.

Первый Холостяк Максим Чмерковский баловал девушек романтическими встречами по всему миру. Однако наиболее запоминающимся для зрителей остался финальный кадр, когда мужчина в смокинге шел по парижскому саду возле старинного замка. Это территория усадьбы-дворца Во-Ле-Виконт XVII века. Сооружение находится в 55 километрах от столицы Франции и уже много лет пользуется популярностью среди туристов. Это идеальное место для романтического свидания, ведь здесь вы можете заказать ужин при свечах и живую музыку.

Второй сезон удивлял не только иностранным Холостяком, но и заграничными локациями для свиданий. Однако самым значимым моментом всего сезона стал выбор Френсиса Метью, который он совершил в Англии. В Бельвуарской долине расположен дворец Бельвуар-Касл в неоготическом стиле.

В 3 сезоне запоминающимся стало путешествие на юго-востоке Франции. Роскошное побережье ежегодно собирает всех мировых звезд кинематографа на Каннском фестивале, куда Андрей Искорнев пригласил Анюту. Пара попала на показ выдающегося фильма «Шербургские зонтики».

Андрей Искорнев решил отойти от традиции делать свой выбор в роскошных садах, украшенных скульптурами. Третий Холостяк дарил кольцо девушке на острове Маврикий. Дикое побережье океана украсили белыми цветами и свечами.

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Константин Евтушенко в 4 сезоне проекта «Холостяк» также знакомился с девушками в романтической Европе. Идеальным местом для уединения и общения стала мастерская по изготовлению венецианского стекла. Мужчина пригласил Юлианну в Венецию, где они знакомились не только с архитектурой города на воде, но и культурными ценностями жителей.

Футболист Сергей Мельник также посетил Италию с одной из участниц. Выбор пал на Рим, где мужчина прогуливался с Мариной в финальной серии 5 сезона. Сергей встретил девушку на местном трамвайчике, который довез их до главной достопримечательности – Колизея.

6 сезон проекта «Холостяк» радовал зрителя не только грузинским менталитетом главного героя, но и выбранными им местами для свиданий. Одной из самых запоминающихся стала групповая встреча девочек и Ираклия Макацария, которая незаметно переросла в индивидуальное свидание с Анетти. В городе Алтея пара рисовала огромную картину своими телами. Алтея – это провинциальный городок, который расположен на побережье Коста-Бланки. Несмотря на малочисленное население, городок сохранил весь свой шарм и стал одним из самых романтичных курортов Испании.

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Дмитрий Черкасов, в свою очередь, знакомил девушек с культурной столицей Украины. Мужчина пригласил Марго, Лиду и Лену в уникальное историческое место – львовский Дом ученых. Еще в ХХ веке здесь собиралась вся элита города, чтобы развлечься и испытать удачу в казино. Сегодня это достопримечательность города, расположенная в центре по улице Листопадового Чина, 6.

Рожден Ануси для финального свидания выбрал остров Бали – рай на земле. Самым ярким и впечатляющим местом свидания восьмого сезона стали балийские джунгли, куда певец пригласил Галю. Это востребованное место среди многих туристов, ведь здесь можно пообниматься со слонами. Тропический лес богат на экзотические растения, реки и рисовые холмы.

Главный герой 9-го сезона Никита Добрынин делал свой выбор на итальянском побережье. Скалистый, колоритный и исторический Неаполь стал знаковым для пары. Здесь расположено несколько лучших в мире художественных театров. Благодаря большому количеству исторических статуй и памятников город часто называют музеем под открытым небом. Поэтому выбор Холостяка был очень романтичным, особенно на закате солнца.

В финале 10 сезона романтического реалити Холостяк Макс Михайлюк пригласил девушек в жаркую и прекрасную столицу Каталонии – Барселону.

А в финале 11 сезона «Холостяк» Михаил Заливако пригласил Аню Богдан и Юлю Зайку в город будущего — Дубай. Именно в жарком эмирате Холостяк сделал свой выбор и произнес Ане три заветных слова: «Я тебя люблю».

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