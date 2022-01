Найкрасивіші локації побачень проєкту «Холостяк»

Проєкт «Холостяк» з кожним сезоном дивує глядача романтичними побаченнями та неймовірними краєвидами. Учасницям пощастило побувати на всесвітньовідомих площах Європи і, навпаки, нікому не відомих узбережжях океанів. Найкрасивіші локації деcяти сезонів проєкту «Холостяк» — дивіться в матеріалі.

Перший Холостяк Максим Чмерковський балував дівчат романтичними зустрічами по всьому світу. Однак найбільше запам’ятався глядачам фінальний кадр, коли чоловік у смокінгу йшов паризьким садом біля старовинного замку. Це територія садиби-палацу Во-Ле-Віконт XVII століття. Споруда розташована за 55 кілометрів від столиці Франції і вже багато років користується популярністю серед туристів. Це ідеальне місце для романтичного побачення, адже тут ви можете замовити вечерю при свічках і живу музику.

Другий сезон дивував не лише іноземним Холостяком, а й закордонними локаціями для побачень. Однак найбільш значущим моментом усього сезону став вибір Френсіса Метью, який він зробив в Англії. У Бельвуарській долині розташований палац Бельвуар-Касл у неоґотичному стилі.

У 3 сезоні запам’яталася подорож на південному сході Франції. Розкішне узбережжя щороку збирає всіх світових зірок кінематографа на Каннському фестивалі, куди Андрій Іскорнєв запросив Анюту. Пара потрапила на показ видатного фільму «Шербурзькі парасольки».

Андрій Іскорнєв вирішив відійти від традиції робити свій вибір у розкішних садах, прикрашених скульптурами. Третій Холостяк подарував каблучку дівчині на острові Маврикій. Дике узбережжя океану прикрасили білими квітами й свічками.

Костянтин Євтушенко в 4 сезоні проєкту «Холостяк» також знайомився з дівчатами в романтичній Європі. Ідеальним місцем для усамітнення та спілкування стала майстерня з виготовлення венеційського скла. Чоловік запросив Юліанну до Венеції, де вони знайомилися не тільки з архітектурою міста на воді, а й культурними цінностями жителів.

Футболіст Сергій Мельник також відвідав Італію з однією з учасниць. Вибір припав на Рим, де чоловік прогулювався з Мариною у фінальній серії 5 сезону. Сергій зустрів дівчину на місцевому трамвайчику, який довіз їх до головної визначної пам’ятки — Колізею.

6 сезон проєкту «Холостяк» радував глядача не лише грузинським менталітетом головного героя, а й вибраними ним місцями для побачень. Однією з найбільш пам’ятних стала групова зустріч дівчат та Іраклія Макацарія, яка непомітно переросла в індивідуальне побачення з Анетті. У місті Алтея пара малювала величезну картину своїми тілами. Алтея — це провінційне містечко, яке розташоване на узбережжі Коста-Бланки. Незважаючи на малочисельне населення, містечко зберегло весь свій шарм і стало одним із найромантичніших курортів Іспанії.

Дмитро Черкасов, у свою чергу, знайомив дівчат з культурною столицею України. Чоловік запросив Марго, Ліду й Олену в унікальне історичне місце — львівський Будинок учених. Ще в ХХ столітті тут збиралася вся еліта міста, щоб розважитися та випробувати удачу в казино. Сьогодні це пам’ятка міста, розташована в центрі по вулиці Листопадового Чину, 6.

Рожден Анусі для фінального побачення вибрав острів Балі — рай на землі. Найяскравішим і найбільш вражаючим місцем побачення восьмого сезону стали балійські джунглі, куди співак запросив Галю. Це популярне місце серед багатьох туристів, адже тут можна обійматися зі слонами. Тропічний ліс багатий на екзотичні рослини, річки й рисові пагорби.

Головний герой 9-го сезону Нікіта Добринін робив свій вибір на італійському узбережжі. Скелястий, колоритний історичний Неаполь став знаковим для пари. Тут розташовано кілька найкращих у світі художніх театрів. Завдяки великій кількості історичних статуй і пам’яток місто часто називають музеєм під відкритим небом. Тому вибір Холостяка був особливо романтичним на заході сонця.

А у фіналі 10 сезону романтичного реаліті Холостяк Макс Михайлюк запросив дівчат до спекотної і прекрасної столиці Каталонії — Барселони.

А у фіналі 11 сезону «Холостяк» Михайло Заливако запросив Аню Богдан і Юлю Зайку в місто майбутнього — Дубай. Саме в спекотному еміраті Холостяк зробив свій вибір і виголосив Ані три заповітних слова: «Я тебе кохаю».

