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Алекс Топольський розповів, як подолати страх

24.01.2022

Герою 12 сезону проєкту «Холостяк» Алексу Топольському не раз у своєму житті доводилося боротися зі страхом. Чоловік пройшов довгий шлях до успіху і завжди перемагав хвилювання і занепокоєння. Як йому це вдається ― читайте далі.

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Холостяк Алекс Топольський не раз кидав виклик собі і своєму страхові, щоб домогтися успіху. Переїхавши до США, йому довелося зіткнутися з усіма складнощами життя емігранта. Проте Алекс домігся того, чого хотів. А подолати страх йому завжди допомагала одна цікава техніка, якою він ділиться з підписниками в Instagram. Її секрет простий і підійде кожному.

«Заплющіть очі і в деталях уявіть най-найгірше, що може з вами статися після того, як ви підете назустріч своєму страхові і все-таки реалізуєте задумане. І ви побачите, що все одно, навіть за найгіршого розкладу, ви залишитеся цілими, неушкодженими і це не кінець світу. Ця коротка візуалізація має автоматично знизити значущість події, за якої ви відчуваєте страх, і всі непотрібні почуття розвіються», ― порадив підписникам Холостяк.

Алекс рекомендує відповідально поставитися до виконання цієї техніки і практикувати її навіть за найменших страхів.

Ідіть своєї мрії і не сумнівайтеся в собі!

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