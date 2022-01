Зйомки 12 сезону проєкту «Холостяк» добігли кінця

Добігли кінця зйомки 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Про це на своїй сторінці в Instagram заявив його головний герой Алекс Топольський. Якими секретами 12 сезону поділився Холостяк — читайте далі.

Знімання 12 сезону проєкту «Холостяк» офіційно завершено. А це означає, що вже зовсім скоро ми з вами зможемо побачити найромантичнішу історію 2022 року. Холостяк Алекс Топольський не приховує свого задоволення від участі в проєкті і з теплотою відгукується про його зйомки.

А прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12 в ефірі СТБ відбудеться в березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб першими дізнатися дату виходу проєкту!

