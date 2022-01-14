Новий герой проєкту «Холостяк» 32-річний Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці. На шляху до мрії він стикався з багатьма труднощами і невдачами, але подолати їх йому завжди допомагали три життєві мудрості. Які? Дізнайтеся далі.

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Алекс Топольський живе в Маямі і займається нерухомістю. Завдяки своїй силі волі він зміг стати успішним бізнесменом у чужій країні, незважаючи на всі труднощі. На своїй сторінці в Instagram чоловік поділився трьома принципами, які допомагають йому справлятися з невдачами.

Передусім чоловік упевнений, що в будь-якій ситуації варто бути вдячним життю.

«Завжди є те, за що можна і треба бути вдячним! І незалежно від того, наскільки добре чи погано ви почуваєтесь, ви повинні прокидатися щодня і дякувати за життя, бо хтось десь відчайдушно за нього бореться!» ― написав Алекс.

Холостяк також переконаний, що кожен великий успіх вимагає гідної боротьби.

«Біль є частиною зростання. Іноді життя зачиняє двері, бо час рухатися, і це добре, тому що ми часто не починаємо руху, якщо обставини не змушують нас. Коли настають важкі часи, нагадуйте собі, що жоден біль не буває без мети», ― висловив думку Холостяк.

Крім того, Алекс упевнений, що завжди треба йти до кінця. Він дотримується думки, що боротьба ― не перешкода на шляху, а сам шлях.

«Кожна маленька битва ― це крок уперед. У житті терпіння не дорівнює очікуванню. Воно є здатністю зберігати гарний настрій, працюючи на ваші мрії. Тому, якщо ви зібралися пробувати, ідіть до кінця. Інакше просто в старті немає жодного сенсу», ― написав Холостяк.

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