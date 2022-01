Новий герой проєкту «Холостяк» 32-річний Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці. На шляху до мрії він стикався з багатьма труднощами і невдачами, але подолати їх йому завжди допомагали три життєві мудрості. Які? Дізнайтеся далі.

Алекс Топольський живе в Маямі і займається нерухомістю. Завдяки своїй силі волі він зміг стати успішним бізнесменом у чужій країні, незважаючи на всі труднощі. На своїй сторінці в Instagram чоловік поділився трьома принципами, які допомагають йому справлятися з невдачами.

Передусім чоловік упевнений, що в будь-якій ситуації варто бути вдячним життю.

Холостяк також переконаний, що кожен великий успіх вимагає гідної боротьби.

Крім того, Алекс упевнений, що завжди треба йти до кінця. Він дотримується думки, що боротьба ― не перешкода на шляху, а сам шлях.

