Новый герой проекта «Холостяк» 32-летний Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке. На пути к мечте он сталкивался со многими трудностями и неудачами, но преодолеть их ему всегда помогали три жизненные мудрости. Какие? Узнайте далее.

Больше по теме: Поделитесь теплом: Холостяк Алекс Топольский о помощи животным

Алекс Топольский живет в Майами и занимается недвижимостью. Благодаря своей силе воли он смог стать успешным бизнесменом в чужой стране, несмотря на все трудности. На своей странице в Instagram мужчина поделился 3 принципами, которые помогают ему справляться с неудачами.

Прежде всего, мужчина уверен, что в любой ситуации стоит быть благодарным жизни.

«Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным! И независимо от того, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то где-то отчаянно за нее борется!» ― написал Алекс.

Холостяк также убежден, что каждый большой успех требует достойной борьбы.

«Боль является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться, и это хорошо, потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не заставляют нас. Когда наступают тяжёлые времена, напоминайте себе, что никакая боль не пребывает без цели», ― выразил мнение Холостяк.

Кроме того, Алекс уверен, что всегда нужно идти до конца. Он придерживается мнения, что борьба ― не преграда на пути, а сам путь.

«Каждая маленькая битва ― это шаг вперед. В жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение, работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла», ― написал Холостяк.

Больше по теме: 10 лучших инстаграмных фото Холостяка Алекса Топольского

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.