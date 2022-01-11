Герой 12 сезона проекта «Холостяк» Алекс Топольский считает очень важным помогать бездомным животным. Он постоянно подкармливает их и переводит деньги в приюты. Более того, Алекс сам хозяин пса, взятого из приюта. Подробнее ― далее.

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Холостяк 12 сезона Алекс Топольский считает очень важной поддержку бездомных животных. Мужчина не раз писал об этом на своей странице в Instagram. Алекс постоянно переводит деньги в приюты для бездомных животных и кормит их.

«Мне всегда очень жаль бродячих животных, ведь вопреки невинности их душ, жизнь порой распоряжается несправедливо по отношению к ним… И они, в отличие от людей, ничего не могут с этим поделать… Друзья, если видите бродячую собаку, кошку, да что уж там, енота тоже, не обделите минуткой заботы, покормите, поделитесь теплом, ведь это же наши братья меньшие», ― написал Алекс.

Более того, именно из приюта Алекс взял своего пса. Его зовут Кингстон и ему 4 года.

Алекс призывает всех, кто еще только думает над обретением четырехлапого друга, взять его именно из приюта.

«Я никогда не понимал необходимость заводить собак только с хорошей родословной за немалые деньги. По-моему, спасти жизнь животному, взяв из приюта, намного КРУЧЕ… Если вы решитесь на такой ответственный шаг, спасите жизнь животного из приюта», ― призвает своих подписчиков Алекс.

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