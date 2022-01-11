Герой 12 сезону проєкту «Холостяк» Алекс Топольський вважає дуже важливим допомагати бездомним тваринам. Він постійно підгодовує їх і переказує гроші в притулки. Ба більше, Алекс сам господар пса, взятого з притулку. Докладніше ― далі.

Більше на тему: 10 найкращих інстаграмних фото Холостяка Алекса Топольського

Холостяк 12 сезону Алекс Топольський вважає дуже важливою підтримку бездомних тварин. Чоловік не раз писав про це на своїй сторінці в Instagram. Алекс постійно переводить гроші в притулки для бездомних тварин і годує їх.

«Мені завжди дуже шкода бродячих тварин, адже всупереч невинності їхніх душ, життя часом несправедливе щодо них… І вони, на відміну від людей, ніяк не можуть цьому зарадити… Друзі, якщо бачите бродячого собаку, кішку, та що вже там, єнота теж, не обділіть хвилинкою турботи, погодуйте, поділіться теплом, адже це наші брати менші», ― написав Алекс.

Більше того, саме з притулку Алекс узяв свого пса. Його звати Кінгстон і йому 4 роки.

Алекс закликає всіх, хто ще тільки думає завести чотирилапого друга, взяти його саме з притулку.

«Я ніколи не розумів необхідність заводити собак тільки з гарним родоводом за чималі гроші. По-моєму, врятувати життя тварині, взявши з притулку, набагато КРУТІШЕ… Якщо ви наважитеся на такий відповідальний крок, врятуйте життя тварини з притулку», ― закликає своїх підписників Алекс.

Більше на тему: Холостяк Алекс Топольський розповів про майбутнє побачення на проєкті

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.