Герой 12 сезону проєкту «Холостяк» Алекс Топольський вважає дуже важливим допомагати бездомним тваринам. Він постійно підгодовує їх і переказує гроші в притулки. Ба більше, Алекс сам господар пса, взятого з притулку. Докладніше ― далі.

Холостяк 12 сезону Алекс Топольський вважає дуже важливою підтримку бездомних тварин. Чоловік не раз писав про це на своїй сторінці в Instagram. Алекс постійно переводить гроші в притулки для бездомних тварин і годує їх.

Більше того, саме з притулку Алекс узяв свого пса. Його звати Кінгстон і йому 4 роки.

Алекс закликає всіх, хто ще тільки думає завести чотирилапого друга, взяти його саме з притулку.

