Съемки 12 сезона проекта «Холостяк» подошли к концу

Подошли к концу съемки 12 сезона романтического реалити «Холостяк». Об этом на своей странице в Instagram заявил его главный герой Алекс Топольский. Какими секретами 12 сезона поделился Холостяк — читайте далее.

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Съемки 12 сезона проекта «Холостяк» официально завершены. А это значит, что уже совсем скоро мы с вами сможем увидеть самую романтическую историю 2022 года. Холостяк Алекс Топольский не скрывает своего удовлетворения от участия в проекте и с теплотой отзывается о его съемках.

«Вот и закончились съемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное — все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ!» ― написал Алекс на своей странице в Instagram.

А премьера романтического реалити «Холостяк»-12 в эфире СТБ состоится в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы первыми узнать дату выхода проекта!

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