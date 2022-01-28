Весной на СТБ стартует главная романтическая премьера этой весны – 12 сезон реалити «Холостяк». Искать любовь в этот раз будет 32-летний украинец, построивший успешный бизнес в Америке, Алекс Топольский. Пока телезрители в ожидании новой красивой истории отношений, телеканал представил интригующий проморолик, посвященный новому сезону проекта. О его создании, идее и о том, на что же готов новый Холостяк ради любви, рассказала промодиректор СТБ Лидия Панькив.

Идея проморолика

У Алекса есть все, о чем многие только мечтают: американская «киношная» жизнь, работа мечты, изысканные вечеринки в самых роскошных местах мегаполиса, возможности, амбиции и успех. Однако порой за «красивой оберткой», шумными компаниями и рутинностью скрывается одиночество. Становится неважно, есть у тебя деньги и влияние или нет, если рядом нет настоящего любящего человека, который разделит моменты радости и поддержит в сложные периоды. По зову сердца Алекс отправляется в путь в поисках любви и искренности. В этом ему поможет проект «Холостяк».

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Сюжет

Действия в проморолике разворачиваются в апартаментах пентхауса, на светской вечеринке. Как на ладони макушки манхеттенских зданий, идет дождь. Холостяк находится в окружении красивых людей, атмосфере богатства, флирта, пустых разговоров и одиночества. Среди фальшивых улыбок гостей он чувствует себя белой вороной. На его лице читается вопрос – счастлив ли он сейчас. Монотонный вечер прерывает, казалось бы, незначительное происшествие – падение вазы с розой. Эта роза напоминает герою о настоящих чувствах и живых, как этот цветок, эмоциях.

Она становится его символическим указателем и приводит туда, где живут настоящие чувства, – на проект «Холостяк». По сюжету проморолика, Алекс покидает вечеринку и отправляется в непростое, но увлекательное приключение, цель которого – отыскать ту единственную. Холостяк готов выдержать на своем пути любые трудности и победы, потому что знает, что бежит он навстречу своей любви. Преодолев тысячи километров и испытаний, он оказывается там, куда привело его сердце. Поле роз символизирует готовность Алекса впустить в свою жизнь любовь и гармонию. Его сердце открыто для чувств.

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Особенности съемок

Путешествие в Америку удалось совершить благодаря современным технологиям. Съемки проходили в студии виртуального производства One location с использованием LED-экранов, Unreal Engine, nDisplay, системы трекинга камеры и объектов. При помощи LED-экранов удалось соорудить локацию пентхауса и создать реалистичное ощущение дождливого Нью-Йорка за окном. Такие технологии применяют в работе над голливудскими фильмами и сериалами.

Несмотря на 30-часовые съемки накануне, Алекс был готов сниматься столько, сколько нужно. Он действительно много бегал ради идеальных дублей, в том числе в морозную погоду ночью. Каждый Холостяк на СТБ – это проявление выносливости, решительности, терпения. Алекс очень взвешен, спокоен, но и не без чувства юмора. Он видел в Голливуде разные съемки, но нашими был приятно удивлен и заметил, что в Украине кино- и телепроизводство на очень высоком уровне.

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Маркетинг-директор СТБ – Татьяна Светлова

Директор промо СТБ – Лидия Панькив

Режиссер – Станислав Капралов

Оператор – Евгений Усанов

Художник-постановщик – Алексей Величко

Режиссер монтажа – Анатолий Дьяконов

Музыкальный продюсер – Владислав Музыченко

Арт-дирекшн – Александр Антонов

Спецэффекты – Дмитрий Суходол

Авторы идеи – Наталья Проценко, Лидия Панькив, Станислав Капралов

Продюсеры – Елена Кийко, Ольга Шпачук

Стиль – Наталья Бугайчук, Екатерина Тарновская, Юрий Варивода

Грим – Анна Онищенко, Анастасия Руденко, Вита Морозюк, Адриана Бибен

Не пропустите 12 сезон проекта «Холостяк» уже этой весной на телеканале СТБ!

Video: Навстречу любви: как создавался проморолик главной весенней премьеры «Холостяк» Как проходили съемки проморолика с Холостяком 12 сезона Алексом Топольским? Читайте больше о проморолике проекта Холостяк 2022 в Украине с Алексом Топольским.

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