Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової у статусі молодят

У 9 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» склалася пара — Нікіта Добринін і Даша Квіткова. 20 травня 2020 року закохані офіційно уклали шлюб у Київському РАГСі! Український проєкт став третім з 29 країн, які адаптують формат «Холостяк», у якому пара, що склалася, одружилася! Редакція STB.UA вітає молодят. Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової після одруження — читайте в матеріалі!

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Нікіта: Вибір РАГСу відбувався за критерієм: лаконічно. Нам дуже хотілося, щоб там було просторо і стильно. Бажали зробити церемонію без пережитків, щоб максимально в легкій і молодіжній атмосфері. На наш розпис прийшли найближчі друзі.

Даша: Я за тижнів два-три придумала, яку сукню хочу. Мені шив її іспанський бренд і прислав просто в день розпису. Весільна сукня в мене буде інша, яку Нікіта ще не бачив (усміхається).

Нікіта: Я свій костюм вибирав з допомогою друга-дизайнера. Я до нього звернувся і пояснив, що хочу. Чоловікам завжди простіше з вбранням (усміхається).

Даша: День розпису ми не переносили. Спочатку було заплановано розписатися 20 травня, що ми і зробили. Перенесли лише дату весілля через карантин на 12 серпня.

Чи був парубочий або дівич-вечір до одруження?

Нікіта: Ми планували парубочий і дівич-вечір, які мали бути за кордоном. У Даші на Кіпрі, у мене в Амстердамі. Але через карантин не вийшло. У мене перед розписом була парубоча вечірка, а в Даші, сподіваюся, буде перед самим весіллям.

Даша: У мене був міні-дівич-вечір. Я запросила тим часом додому молодшу сестру, дружину брата з дитиною, і поки малі гралися з котиком, ми обговорювали свої дівочі справи (сміється).

Що ви відчули в перший ранок після дня розпису? Можливо, усвідомили велику відповідальність одне перед одним?

Нікіта: Не було кардинального перемикання фази, що ми тепер чоловік і дружина. До цього ми довго жили і завжди серйозно ставилися до наших стосунків. Ми розуміємо, що це відповідальність. Тепер називаємо одне одного вранці не просто “коханий”, “кохана”, а говоримо: “Доброго ранку, дружино”, “Доброго ранку, чоловіче”. Дуже приємно це усвідомлювати!

Відкрийте завісу на майбутнє весілля: чи є тематика? Чи будуть українські звичаї?

Даша: Так, наше весілля тематичне. Воно називається “Кохання серед вогнів великого міста”. Буде на красивій терасі на даху, прикрашеній вогниками. Традиції не хотіли. Єдине — це передача вогнища.

Нікіта: Але всі батьки люблять традиційні моменти, тому вони точно принесуть рушник і коровай. Такі моменти точно будуть. Але самі ми не плануємо враховувати всі стародавні звичаї (усміхається). У нас буде абсолютно легка вечірка. Головне — відпочивати, усміхатися і менше переживати в цей день.

Video: Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової у статусі молодят Пара проекту Холостяк 9 Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися. Перше ексклюзивне інтерв'ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової читайте в матеріалі

Video: Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової у статусі молодят Пара проекту Холостяк 9 Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися. Перше ексклюзивне інтерв'ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової читайте в матеріалі

Video: Перше ексклюзивне інтерв’ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової у статусі молодят Пара проекту Холостяк 9 Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися. Перше ексклюзивне інтерв'ю Нікіти Добриніна і Даші Квіткової читайте в матеріалі

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