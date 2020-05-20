На «Холостяк» можливо все: Нікіта Добринін і Даша Квіткова одружилися
20.05.2020
Пара, яка склалася в 9-му сезоні реаліті «Холостяк» одружилася. Нікіта Добрінин і Даша Квіткова віднині офіційно чоловік і дружина. Редакція STB.UA вітає подружжя та бажає щасливого сімейного життя!
Головний герой 9-го сезону реаліті «Холостяк» Нікіта Добринін прийшов на проєкт, аби знайти кохання всього свого життя, що успішно реалізував. Учасниця та переможниця реаліті Даша Квіткова отримала каблучку у фіналі.
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Після проєкту пара розпочала спільне життя, а під час зимового відпочинку на Балі теле- і радіоведучий зробив Даші пропозицію руки та серця. Сьогодні, 20 травня, вони зареєстрували шлюб у Київському РАГСі.
Редакція STB.UA вітає молодят!
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