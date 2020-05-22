В 9 сезоне романтического реалити «Холостяк» сложилась пара — Никита Добрынин и Даша Квиткова. 20 мая 2020 года влюбленные официально заключили брак в Киевском ЗАГСе! Украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого поженилась! Редакция STB.UA поздравляет молодоженов. Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой после бракосочетания — читайте в материале!

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Даша, Никита, в первую очередь поздравляем вас с рождением новой семьи! Расскажите, как обсуждались организационные моменты росписи? Выбор ЗАГСа, нарядов, даты?

Никита: Выбор ЗАГСа совершался по критерию: лаконично. Нам очень хотелось, чтобы там было просторно и стильно. Желали сделать церемонию без пережитков, чтобы максимально в легкой и молодежной атмосфере. На нашу роспись пришли самые близкие друзья.

Даша: Я за недели две-три придумала, какое платье хочу. Мне шил его испанский бренд и прислал прямо в день росписи. Свадебное платье у меня будет другое, которого Никита еще не видел (улыбается).

Никита: Я свой костюм выбирал с помощью друга-дизайнера. Я к нему обратился и объяснил, что хочу. Мужчинам всегда проще с нарядами (улыбается).

Даша: День росписи мы не переносили. Изначально было запланировано расписаться 20 мая, что мы и сделали. Перенесли лишь дату свадьбы из-за карантина на 12 августа.

Был ли мальчишник или девичник до бракосочетания?

Никита: Мы планировали мальчишник и девичник, которые должны были быть за границей. У Даши на Кипре, у меня в Амстердаме. Но из-за карантина не получилось. У меня перед росписью был мальчишник, а у Даши, надеюсь, будет перед самой свадьбой.

Даша: У меня был мини-девичник. Я пригласила тем временем домой младшую сестру, жену брата с ребенком, и пока малышки играли с котиком, мы обсуждали свои девичьи дела (смеется).

Что вы почувствовали в первое утро после дня росписи? Возможно, осознали большую ответственность друг перед другом?

Никита: Не было кардинального переключения фазы, что мы теперь муж и жена. До этого мы долго жили и всегда серьезно относились к нашим отношениям. Мы понимаем, что это ответственность. Теперь называем друг друга с утра не просто “любимый”, “любимая”, а говорим: “Доброе утро, жена”, “Доброе утро, муж”. Очень приятно это осознавать!

Приоткройте занавес на грядущую свадьбу: есть ли тематика? Будут ли украинские обычаи?

Даша: Да, наша свадьба тематическая. Она называется “Любовь среди огней большого города”. Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное — это передача очага.

Никита: Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи (улыбается). У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное — отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день.

Video: Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой в статусе молодоженов Пара проекта Холостяк 9 Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой читайте в материале

Video: Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой в статусе молодоженов Пара проекта Холостяк 9 Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой читайте в материале

Video: Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой в статусе молодоженов Пара проекта Холостяк 9 Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Первое эксклюзивное интервью Никиты Добрынина и Даши Квитковой читайте в материале

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