Сьогодні, 13 липня, Нікіта Добринін і Даша Квіткова стали батьками. У сім’ї народився первісток — хлопчик. Редакція STB.UA вітає молодих батьків з поповненням!

Нікіта Добринін і Даша Квіткова познайомилися на проєкті «Холостяк»-9. Тоді головний герой упевнено вибрав саме світлокосу кучеряву учасницю, якій у фіналі освідчився в закоханості. Відтоді пара не розлучалася. Незабаром вони з’їхалися, а 20 травня 2020 року — офіційно узаконили свій шлюб.

У січні 2021 року Нікіта і Даша вирушили на Мальдіви, звідки повідомили всім своїм шанувальникам, що чекають дитину. З того моменту вагітність Даші проходила на очах у всієї країни. Безумовно, щодня підписники атакували запитаннями, чи будуть пологи в прямому ефірі, як назвуть малюка, чи не бояться батьки наврочити, і головне, чи буде стикер на фотографіях синочка.

На щастя, молода мама до всіх розпитувань підходила з гумором і не дозволяла нікому засумніватися в щасливому моменті очікування первістка. Ба більше, пара впевнено стверджує, що планує ще заводити дітей. Адже ще під час знімань «Холостяк»-9 вони зізнавалися одне одному, що хочуть мати не менше двох діточок.

12 липня о 23:00 Нікіта і Даша виїхали до пологового будинку, у Даші відійшли води.

І ось сьогодні, 13 липня, Даша народила сина. Про це молоді мама і тато повідомили в своїх соціальних мережах.

STB.UA вітає Нікіту і Дашу з народженням сина і зичить міцного здоров’я малюкові!

