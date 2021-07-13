Сегодня, 13 июля, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. У семьи родился первенец — мальчик. Редакция STB.UA поздравляет молодых родителей с пополнением!

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на проекте «Холостяк»-9. Тогда главный герой определенно выбрал именно светловолосую кудрявую участницу, которой в финале признался во влюбленности. С тех пор пара не расставалась. Вскоре они съехались, а 20 мая 2020 года — официально узаконили свой брак.

В январе 2021 года Никита и Даша отправились на Мальдивы, откуда сообщили всем своим поклонникам, что ждут ребенка. И с тех пор беременность Даши проходила на глазах у всей страны. Безусловно, ежедневно подписчики атаковали вопросами, будут ли роды в прямом эфире, как назовут малыша, не боятся ли родители сглазить, и главное, будет ли стикер на фотографиях сыночка.

К счастью, молодая мама ко всем расспросам подходила с юмором и не позволяла никому усомниться в счастливом моменте ожидания первенца. Более того, пара уверенно утверждает, что планирует еще заводить детей. Ведь еще во время съемок двое признавались друг другу, что хотят иметь не меньше двух детишек.

12 июля в 23:00 Никита и Даша выехали в роддом, у Даши отошли воды.

И вот сегодня, 13 июля, Даша родила сына. Об этом молодые мама и папа сообщили в своих социальных сетях.

STB.UA поздравляет Никиту и Дашу с рождением сына и желает крепкого здоровья малышу!

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