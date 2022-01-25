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Переможниця «Холостяк»-8 Іванна Гончарук чекає первістка

25.01.2022

Не так давно вся країна спостерігала за весіллям переможниці 8 сезону проєкту «Холостяк» Іванни Гончарук та її обранця Павла Забокрицького. А вчора дівчина поділилася з усіма радісною новиною ― вони чекають дитину. Подробиці ― далі.

Иванка Холостяк 8

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Переможниця 8 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Іванна Гончарук чекає первістка! Про це дівчина розповіла підписникам в Instagram, опублікувавши оригінальне відео. На ньому Іванна стоїть в обіймах чоловіка Павла і показує свій кругленький животик. Підписники відразу привітали пару і побажали дівчині легкої вагітності.

Редакція сайту STB.UA також приєднується до привітань! Ми бажаємо Іванні якомога більше позитивних емоцій і міцного здоров’я.

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