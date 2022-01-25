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Победительница «Холостяк»-8 Иванна Гончарук ждет первенца

25.01.2022

Не так давно вся страна наблюдала за свадьбой победительницы 8 сезона проекта «Холостяк» Иванны Гончарук и ее избранника Павла Забокрицкого. А вчера девушка поделилась со всеми радостной новостью ― они ждут ребенка. Подробности ― далее.

Иванка Холостяк 8

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Победительница 8 сезона романтического реалити «Холостяк» Иванна Гончарук ждет первенца! Об этом девушка рассказала подписчикам в Instagram, опубликовав оригинальное видео. На нем Иванна стоит в обнимку с мужем Павлом и показывает свой округлившийся животик. Подписчики сразу поздравили пару и пожелали девушке легкой беременности.

Редакция сайта STB.UA также присоединяется к поздравлениям! Мы желаем Иванне как можно больше положительных эмоций и крепкого здоровья.

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