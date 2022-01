Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра романтичного реаліті «Холостяк»-12. Головним героєм став 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці. А поки до любовної історії нового Холостяка залишається час, редакція STB.UA пропонує подивитися, який вигляд зараз мають усі герої проєкту «Холостяк».

Більше на тему: Назустріч коханню: як створювався проморолик головної весняної прем’єри «Холостяк»

Головний герой 1 сезону проєкту «Холостяк» Максим Чмерковський. Танцюрист одружився з професійною латиноамериканською танцівницею Петою Маргатройд.

Френсіс Метью, нащадок царської династії Романових. Головний герой 2 сезону реаліті зараз такий.

Заплутаний фінал з Холостяком 3 сезону Андрієм Іскорнєвим пам’ятають усі. Успішний пластичний хірург продовжує свою діяльність.

На чолі 4 сезону проєкту «Холостяк» стояв Костянтин Євтушенко.

Головний герой 5 сезону реаліті «Холостяк» Сергій Мельник.

Гарячий чоловік, продюсер, тренер проєкту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія. Варто зазначити, що багато глядачок знову і знову просять чоловіка стати головним героєм реаліті «Холостяк», яким він був у 6 сезоні.

Плавець Дмитро Черкасов був Холостяком 7 сезону. Зараз чоловік ― щасливий сім’янин. Діма одружився з дівчиною, яка була його таємною прихильницею і насмілилася написати чоловікові в соціальну мережу.

Перший зірковий Холостяк — Рожден Анусі. Головний герой 8 сезону активно продовжує займатися творчістю.

Головний герой 9 сезону реаліті Нікіта Добринін зустрів своє кохання серед учасниць. Яскрава і незабутня світлокоса кучерява дівчина оселилася в серці чоловіка назавжди. 20 травня 2020 року пара одружилася, а 13 липня 2021 року у них народився син Лев.

Більше на тему: Нікіта Добринін і Даша Квіткова стали батьками

Пілот Макс Михайлюк — Холостяк 10 сезону! Зараз ексхолостяк у шлюбі з моделлю світових подіумів Дашею Хлистун. Торік у молодої сім’ї народилася дочка Аріана.

Більше на тему: Дружина екс-Холостяка Макса Михайлюка натякнула про другу дитину

Герой 11 сезону романтичного реаліті Михайло Заливако залишився разом зі своєю обраницею Анею Богдан. Пара постійно подорожує і ділиться яскравими спільними фото.

А героєм нового 12 сезону проєкту став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Чоловік подолав тисячі кілометрів, сподіваючись зустріти своє кохання в Україні.

Як же складеться доля Алекса Топольського? Не пропустіть прем’єру 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк» вже зовсім скоро!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.