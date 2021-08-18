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Дружина екс-Холостяка Макса Михайлюка натякнула про другу дитину

18.08.2021

Навесні 2021 року Макс Михайлюк і його дружина Даша Хлистун вперше стали батьками. У молодої сім’ї народилася дочка. Незабаром пара офіційно узаконила свої стосунки. Тоді молодий батько влаштував сюрприз для Даші і привіз її до РАГСу. А вже сьогодні дружина екс-Холостяка інтригує шанувальників, що вони хочуть і чекають на другу дитину. Більше про це — в матеріалі.

Успішна модель світових подіумів Даша поділилася світлинами щасливої сім’ї. Вона разом з Максом та їхньою дочкою прекрасно проводять час на заході. Однак не це заінтригувало підписників дівчини, а скоріше те, про що вона заявила.

«Наш любий Тато і його жіночий колектив. Щось мені підказує, що друга теж буде», — написала Даша.

Коментарі швидкими темпами почали поповнюватися із запитаннями про вагітність. Однак молода мама поспішила відповісти, що поки Михайлюки з цим не поспішають. Але поповнення в сім’ї точно буде! Судячи з коментарів, пара хоче ще одну дитину, але цього разу сина!

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