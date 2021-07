Ексхолостяк 10 сезону Макс Михайлюк влаштував своїй коханій сюрприз і привіз на розпис. 8 липня Макс і Дар’я офіційно узаконили свій шлюб. Редакція STB.UA вітає молоду сім’ю!

Радісною новиною про розпис Михайлюк і Хлистун поділилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram. На розписі в РАГСі була присутня двомісячна донька пари Аріана.

Головний герой 10 сезону проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк і відома українська модель Дар’я Хлистун офіційно оформили стосунки. 8 липня пара таємно розписалася в одному з київських РАГСів.

Ба більше, для нареченої це був справжній сюрприз, адже Макс не попереджав її про те, куди саме вони направляються.

Редакція STB.UA вітає молодят і бажає щасливого ​​гармонійного сімейного життя!

