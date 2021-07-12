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Сюрприз вдався: Макс Михайлюк і Дар’я Хлистун одружилися

12.07.2021

Ексхолостяк 10 сезону Макс Михайлюк влаштував своїй коханій сюрприз і привіз на розпис. 8 липня Макс і Дар’я офіційно узаконили свій шлюб. Редакція STB.UA вітає молоду сім’ю!

Радісною новиною про розпис Михайлюк і Хлистун поділилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram. На розписі в РАГСі була присутня двомісячна донька пари Аріана.

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Головний герой 10 сезону проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк і відома українська модель Дар’я Хлистун офіційно оформили стосунки. 8 липня пара таємно розписалася в одному з київських РАГСів.

Ба більше, для нареченої це був справжній сюрприз, адже Макс не попереджав її про те, куди саме вони направляються.

 «Їхала я значить реєструвати дитину, за підсумком — вийшла заміж. Максим вирішив сюрпризом зробити все, а я без найменших припущень взагалі. Хоча були моменти, де можна було здогадатися. Ось що значить втратила пильність, але зате сюрприз вдався», — зізналася Дар‘я.

Редакція STB.UA вітає молодят і бажає щасливого ​​гармонійного сімейного життя!

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