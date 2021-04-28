Макс Михайлюк і Даша Хлистун вперше стали батьками

Ексгерой 10 сезону проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк уперше став батьком. Про це повідомила його дружина — Даша Хлистун. У молодих батьків народилася донечка. Назвали дівчинку Аріана. Більше — в матеріалі.

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Сьогодні в Instagram молода мама поділилася радісною новиною: вони з Максом стали батьками. Фото опубліковано ще з пологового будинку. Маленька ручка немовляти, стиснута в кулачок, з підписом:

«Тепер я точно знаю, що таке щастя».

Редакція STB.UA вітає батьків з появою малюка на світ!

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