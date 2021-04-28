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Макс Михайлюк и Даша Хлыстун впервые стали родителями

28.04.2021

Экс-герой 10 сезона проекта «Холостяк» Макс Михайлюк впервые стал отцом. Об этом сообщила его жена — Даша Хлыстун. У молодых родителей родилась дочь. Назвали девочку Ариана. Больше — в материале.

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Сегодня в Instagram молодая мама поделилась радостной новостью: они с Максом стали родителями. Фото опубликовано еще из роддома. Маленькая ручка малыша, сжатая в кулачок, с подписью: 

«Теперь я точно знаю, что такое счастье».

Редакция STB.UA поздравляет родителей с появлением малыша на свет! 

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