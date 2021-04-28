Уже цього четверга телеканал СТБ оголосить ім’я головної героїні другого сезону. Після грандіозного успіху першого сезону романтичного реаліті «Холостячка» глядачі з нетерпінням розмірковували, чи буде продовження і хто стане новою героїнею. Телеканал СТБ розпочинає роботу над другим сезоном проєкту. І вже цього четверга, 29 квітня, в ефірі ток-шоу «Як вийти заміж» буде розсекречена головна інтрига – ім’я нової Холостячки, яка цієї осені обиратиме кохання на СТБ!

«Після грандіозного фіналу першого сезону чимало успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати стосунки, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найбажанішими нареченими України! І раді оголосити нашу нову Холостячку», – коментує директорка студії StarLightProduction Анна Калина.

Реаліті «Холостячка» – це перша українська адаптація успішного формату «The Bachelorette». Проєкт, у якому кохання вибирає жінка, став головною телевізійною подією в Україні і за результатами перегляду взяв найвищий рекорд – найкраща програма 2020 року. «Холостячку» з цікавістю дивилися і активно обговорювали не тільки жінки, а й чоловіки. А загальна кількість глядачів першого сезону склала 14 млн українців.

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина у фіналі вибрала автора студії «Квартал 95» Олександра Еллерта. Пара продовжує будувати стосунки і після проєкту.

Виробництвом романтичного реаліті «Холостячка» займається творча студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

Більше на тему: Хто стане обраницею Холостяка 11 сезону Михайла Заливака?

Не пропустіть ток-шоу «Як вийти заміж» цього четверга, 29 квітня, о 19:00 на СТБ!

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