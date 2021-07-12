Сюрприз удался: Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун поженились

Экс-Холостяк 10 сезона Макс Михайлюк устроил своей возлюбленной сюрприз и привез на роспись. 8 июля Макс и Дарья официально узаконили свой брак. Редакция STB.UA поздравляет молодую семью!

Радостной новостью о росписи Михайлюк и Хлыстун поделились на своих страницах в социальной сети Instagram. На росписи в ЗАГСе присутствовала двухмесячная дочь пары Ариана.

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Главный герой 10 сезона проекта «Холостяк» Макс Михайлюк и известная украинская модель Дарья Хлыстун официально оформили отношения. 8 июля пара тайно расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

Более того, для невесты это был настоящий сюрприз, ведь Макс не предупреждал ее о том, куда именно они направляются.

«Ехала я значит регистрировать ребенка, по итогу — вышла замуж. Максим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще. Хотя были моменты, где можно было догадаться. Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался», — призналась Дарья.

Редакция STB.UA поздравляет молодоженов и желает счастливой гармоничной семейной жизни!

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