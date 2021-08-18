Весной 2021 года Макс Михайлюк и его супруга Даша Хлыстун впервые стали родителями. У молодой семьи родилась дочь. Вскоре пара официально узаконила свои отношения. Тогда молодой отец устроил сюрприз для Дарьи и привез ее в ЗАГС. А уже сегодня супруга экс-Холостяка интригует поклонников, что они хотят и ждут второго ребенка. Больше об этом — в материале.

Успешная модель всемирных подиумов Даша поделилась снимками счастливой семьи. Она вместе с Максом и их дочерью прекрасно проводят время на мероприятии. Однако не это заинтриговало подписчиков девушки, а скорее то, о чем она заявила.

«Наш любимый Папа и его женский коллектив. Что-то мне подсказывает, что вторая тоже будет», — написала Даша.

Комментарии быстрыми темпами начали пополняться с вопросами о беременности. Однако молодая мама поспешила ответить, что пока Михайлюки с этим не спешат. Но пополнение в семье точно будет! Судя по комментариям, пара хочет еще одного ребенка, но на сей раз сына.

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