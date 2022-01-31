Уже совсем скоро состоится премьера романтического реалити «Холостяк»-12. Главным героем стал 32-летний Алекс Топольский ― украинец, построивший успешный бизнес в Америке. А пока до любовной истории нового Холостяка остается время, редакция STB.UA предлагает посмотреть, как сейчас выглядят все герои проекта «Холостяк».

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Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковский. Танцор женился на профессиональной латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд.

Френсис Метью, потомок царской династии Романовых. Главный герой 2 сезона реалити сейчас выглядит так.

Запутанный финал с Холостяком 3 сезона Андреем Искорневым помнят все. Успешный пластический хирург продолжает свою деятельность.

Во главе 4 сезона проекта «Холостяк» стоял Константин Евтушенко.

Главный герой 5 сезона реалити «Холостяк» Сергей Мельник.

Горячий мужчина, продюсер, тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария. Стоит отметить, что многие зрительницы вновь и вновь просят мужчину стать главным героем реалити «Холостяк», которым он был в 6 сезоне.

Пловец Дмитрий Черкасов был Холостяком 7 сезона. Сейчас мужчина ― счастливый семьянин. Дима женился на девушке, которая была его тайной поклонницей, осмелившейся написать мужчине в социальную сеть.

Первый звездный Холостяк — Рожден Ануси. Главный герой 8 сезона активно продолжает заниматься творчеством.

Главный герой 9 сезона реалити Никита Добрынин встретил свою любовь среди участниц. Яркая и незабываемая светловолосая кудрявая девушка поселилась в сердце мужчины навсегда. 20 мая 2020 года пара поженилась, а 13 июля 2021 года у них родился сын Лев.

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Пилот Макс Михайлюк — Холостяк 10 сезона! Сейчас экс-холостяк состоит в браке с моделью мировых подиумов Дашей Хлыстун. В прошлом году у молодой семьи родилась дочь Ариана.

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Герой 11 сезона романтического реалити Михаил Заливако остался вместе со своей избранницей Аней Богдан. Пара постоянно путешествует и делится яркими совместными фото.

А героем нового 12 сезона проекта стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Мужчина преодолел тысячи километров в надежде встретить свою любовь в Украине.

Как же сложится судьба Алекса Топольского? Не пропустите премьеру 12 сезона романтического реалити «Холостяк» уже совсем скоро!

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