Проект «Холостяк» — это уникальное реалити, которое рассказывает о настоящих чувствах, взаимоотношениях мужчины и женщины, а также передает всю романтику и страсть главных героев. За 11 сезонов зритель увидел много историй, среди которых история Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которые стали родителями. А как сейчас выглядят победительницы всех сезонов проекта «Холостяк» — читайте в материале.

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Победительницей 1-го сезона проекта «Холостяк» стала Александра Шульгина. С Максимом Чмерковским отношения продержались всего месяц. После расставания спустя некоторое время девушка переехала в США, где живет до сих пор. Александра активно ведет блог о здоровом образе жизни и спорте. Личную жизнь девушка не афиширует, а публикует исключительно свои фото, демонстрируя прекрасное подтянутое тело.

Избранницей Холостяка 2-го сезона Фрэнсиса Мэтью стала Елена Ряснова. Счастливые отношения продлились около полугода. Однако пара таки разошлась, а принц уехал в Англию. Благодаря проекту девушка стала узнаваемой и пользовалась большим вниманием со стороны мужчин. Поэтому вскоре Лена вышла замуж за бизнесмена и родила ему дочь. Сейчас Елена — руководитель международных проектов в сфере энергетики.

Анна Козырь стала избранницей главного героя 3-го сезона проекта «Холостяк». Пара так и не смогла построить отношения, ведь после реалити выяснилось, что другая участница якобы беременна от Андрея Искорнева. Драматическая история очень быстро закончилась. Однако сама Анна сейчас счастливая жена. Свадьба состоялась в жарком Дубае, где молодожены предстали в белоснежных нарядах.

Избранница Константина Евтушенко — главного героя 4-го сезона — Анна Селюкова активно делится своей жизнью в социальных сетях. Несмотря на то, что после проекта пара таки разошлась, девушка успешно построила личную жизнь и даже карьеру. Анна является соучредителем украинского бренда одежды. В 2018 году состоялась свадьба Ани и ее возлюбленного.

Судя по Instagram девушки, пара много путешествует, посещая разные континенты мира.

На проекте «Холостяк»-5 сердце футболиста Сергея Мельника покорила Марина Кищук. Несмотря на то, что пара разошлась, девушка расцвела на глазах у своих поклонников. В 2018 году Марина одержала победу в Super Model Universe. После запустила авторскую линию украшений. А в 2021 году Марина вышла замуж.

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В 6-м сезоне «Холостяк» заветное кольцо от Иракли Макацария получила Алена Лесык. Отношения пары долгое время были на расстоянии, поэтому двое приняли решение разойтись. Сейчас жизнь девушки наполнена яркими событиями: работа моделью, производство своей линии свадебных платьев и путешествия по миру. В личной жизни также все хорошо, чего Алена не скрывает.

В 7 сезоне победу одержала Лида Немченко. В финальном ток-шоу «Как выйти замуж» Дмитрий Черкасов и его избранница сообщили, что вместе не остались. Однако благодаря проекту мужчина встретил свою любовь. А вот Лида активно ездит по миру, работает моделью и представляет линейку ювелирных украшений. Личную жизнь девушка не афиширует.

8-й сезон запомнился зрителю звездным Холостяком. Главный герой Рожден Ануси выбрал Иванну Гончарук. Пара вскоре поняла, что не готова к отношениям, поэтому приняла решение разойтись. После участия в проекте «Холостяк» Иванка продолжила активно вести страницу в Instagram и работать моделью. В личной жизни девушки также произошли перемены. В 2021 году она вышла замуж, а сейчас ждет первенца!

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И самая красивая история любви, которая родилась на проекте «Холостяк»-9, — история Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Они встретили друг друга в реалити и начали жить вместе после участия в нем. Жизнь возлюбленной теле- и радиоведущего кипит: девушка занялась пошивом своей одежды, а также активно развивает собственный блог.

В мае 2020 года пара официально поженилась. Первое эксклюзивное интервью о предстоящей свадьбе Никита и Даша дали редакции STB.UA. А 13 июля 2021 года у них родился сын Лев. Сейчас Даша — счастливая мама и жена.

Избранницей Макса Михайлюка в 10-м сезоне стала Даша. Ее шпагат настолько понравился зрителям, что после участия в реалити девушка запустила свой курс по растяжке. А на своей странице в Instagram радует поклонников снимками в самых необычных позах.

И еще одна лавстори в реалити «Холостяк» со счастливым концом — история Михаила Заливако и Анны Богдан. После окончания проекта пара подтвердила, что состоит в отношениях. Сейчас они живут вместе и активно путешествуют. Девушка развивает свой блог и делится красивыми снимками. А состоится ли свадьба еще одной пары после участия в «Холостяке» — покажет время.

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Фото: Социальные сети

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