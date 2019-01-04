«Кріпосна» — наймасштабніший проект за останні кілька років. StarLight Films разом із FILM.ua зняли багатосерійну костюмовану драму, яка здивує глядачів професійною грою акторів, надзвчйним вбранням ХІХ століття і головне — розкішними локаціями. В яких історичних місцях знімали «Кріпосну»? Подробиці — в матеріалі!

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Історія боротьби за свободу та власне щастя чекає вас у новому серіалі «Кріпосна». Головній героїні належить пройти через знущання жорстоких поміщиків, тікати від маніяка та вибратися з київських борделів. Творці художньої картини «Кріпосна» подолали час та за допомогою локацій передали культуру слов’ян ХІХ століття.

Місця, де знімали серіал «Кріпосна»

Зйомки костюмованої драми проходили на території України. Як виявилося, тут багато відповідних місць для історичного проекту. Збереглося чимало садиб багатих поміщиків, які передають атмосферу минулого століття. Тому шанувальники «Кріпосної» зможуть на власні очі побачити пам’ятки улюбленої країни.

Києво-Печерська лавра

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Масштабний серіал знімали влітку, а однією з локацій стала православна святиня — Києво-Печерська лавра. Це один із перших за часом заснування монастирів Київської Русі. Сцени вінчання героїв розкішного серіалу знімали в пишному Успенському соборі. Туристи дуже люблять це місце, адже воно наповнене надзвичайною енергетикою.

Музей видатних діячів української культури — Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

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Пошук справжньої атмосфери поміщиків минулого століття привів творців серіалу «Кріпосна» в київські музеї. Музей видатних діячів української культури заснований 1987 року. Підставою для його створення став той історичний факт, що в близькому сусідстві проживали родини визначних українських митців, які представляли тоді культуру України.

Структура цього місця обумовлена ​​важливими історичними подіями в українській культурі. Сцени, зняті тут, набагато ближчі за духом та часом сучасному глядачеві.

Національний музей народної архітектури та побуту України

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Пирогово привабило знімальну групу своїми етнографічними заповідниками та мальовничими пам’ятками. Тут зібрано багато українських хат, предметів інтер’єру різного часу. Кожна деталь так і переносить в інший часовий простір.

Національний музей народної архітектури та побуту України стає все популярнішим. Також поповнює колекцію будівель та предметів побуту свого історичного періоду.

Садиба Уварових

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Телеканал СТБ разом із FILM.ua з розмахом підійшли до знімального процесу костюмованого серіалу «Кріпосна». Щоб передати атмосферу справжніх дворян, було вирішено знімати картину в садибі Уварових у Києві.

Як свідчить історія, графиня Наталія Уварова купила ділянку землі з особняками на вулиці Липській. Сам особняк оформлений у стилі ампір. Тут все декоровано фасадами, колонами та невеликим балконом над входом. Розкішний будинок Уварових відповідає високому становищу сімей в суспільстві минулого століття.

Садиба Якова Полякова

Однією з прекрасних локацій, що зображують дух вищого суспільства в «Кріпосній», став особняк Якова Полякова. Це місце — пам’ятник архітектури в Печерському районі Києва, що розташований на вулиці Михайла Грушевського. Власник будинку Дем’ян Оболонський разом з дружиною вели марнотратний спосіб життя: замовляли модний одяг в Парижі, мали власний оркестр, влаштовували численні бенкети та розкішні бали. Тому особняк, без сумніву, — найкраща локація, що відображає побут багатіїв минулого століття.

Палац Вишневецьких

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Палац Вишневецьких представить у драмі «Кріпосна» Чернігівську губернію ХІХ століття. Це місце — головна резиденція згаслого у XVIII столітті княжого роду Вишневецьких у Тернопільській області. Над спорудою працювали українські, польські та французькі архітектори протягом понад 30 років. А всесвітньовідомий письменник Оноре де Бальзак назвав палац «малим Версалем».

Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера

Актриса Наталя Денисенко поділилася у своєму Instagram фото зі зйомок в Житомирській філармонії, чим розкрила секрет ще однієї з прекрасних локацій.

Історичні джерела стверджують, що це найстаріший театр на території України. У цій будівлі виступало багато знаменитостей та величезна кількість відомих ансамблів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 5 Авг 2018 в 12:16 PDT

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»

Ніжин — місто в Чернігівській області, в якому бурхливо розвиваються події серіалу. Саме в ХІХ столітті це місце було одним із головних культурних центрів країни. Тут регулярно відбувалися важливі події та з’являлися шановані особи. Щоб передати дух цього неймовірного міста, для зйомок історичної драми «Кріпосна» було вибрано справжню окрасу України — Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».

Шоколадний будиночок

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Особняк Могильовцева, відомий як Шоколадний будиночок, — пам’ятник історії та архітектури в Києві. Незвичайну назву будинок отримав через коричневий колір та великий руст, що нагадує плитку шоколаду. Особняк виконаний у стилі ренесансу. Загальна побудова фасадів вирізняється на тлі інших будівель монументальністю та пишністю.

Шоколадний будиночок став однією з локацій, які можна побачити в серіалі «Кріпосна». Знімальна команда дала можливість зазирнути в інший світ та дізнатися, як жили багатії в ХІХ столітті.

Історія кріпосної Катерини, безумовно, зачепить душу глядачів. Красива та розумна дівчина отримала виховання й освіту, як у дворян. Але за документами юна Катя — власність поміщиків Червінських. Героїня готова пережити справжнє пекло заради свободи.

Які жахливі випробування доведеться пережити Каті заради власного щастя? Дивіться прем’єру костюмованої драми «Кріпосна» вже навесні.

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